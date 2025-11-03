B1 Inregistrari!
Mecanicul erou din Londra, în stare critică. Cine este și cum a salvat viețile mai multor pasageri aflați în trenul în care a avut loc atacul cu cuțitul

Mecanicul erou din Londra, în stare critică. Cine este și cum a salvat viețile mai multor pasageri aflați în trenul în care a avut loc atacul cu cuțitul

03 nov. 2025, 10:30
Mecanicul erou din Londra, în stare critică. Cine este și cum a salvat viețile mai multor pasageri aflați în trenul în care a avut loc atacul cu cuțitul
Cuprins
  1. Mecanicul erou, în stare critică. Cum s-a petrecut atacul
  2. Ce au spus reprezentanții companiei LNER
  3. Mecanicul erou, în stare critică. Ce spun martorii
  4. Care este situația actuală a victimelor

Mecanicul erou, în stare critică. Un angajat al companiei feroviare London North Eastern Railway (LNER) se află internat în stare critică, după ce a intervenit pentru a proteja pasagerii unui tren în timpul atacului cu cuțitul care a avut loc sâmbătă. Potrivit BBC, intervenția sa a fost descrisă de poliție drept „eroică”.

Mecanicul erou, în stare critică. Cum s-a petrecut atacul

Bărbatul, membru al echipajului LNER, „a salvat viețile multor oameni”, potrivit autorităților. Atacul s-a produs într-un tren care circula pe ruta Londra-Newcastle, informează BBC.

Suspectul, un bărbat de 32 de ani din Peterborough, cetățean britanic, a fost arestat la fața locului. Un alt bărbat, în vârstă de 35 de ani, a fost reținut inițial, dar a fost eliberat ulterior, neavând legătură cu incidentul.

Poliția britanică a confirmat că nu există suspiciuni de terorism și că un cuțit a fost recuperat de la fața locului.

Ce au spus reprezentanții companiei LNER

David Horne, directorul general al LNER, a transmis un mesaj de solidaritate: „Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către toți cei afectați, în special către colegul nostru care se află în stare critică și familia sa. De asemenea, aș dori să recunosc curajul și reacția promptă a mecanicului, echipajului și colegilor noștri din operațiuni.”

Mecanicul trenului, Andrew Johnson, fost ofițer-șef în Marina Regală, a redirecționat trenul de pe linia rapidă, pe linia lentă și astfel a permis echipajelor de salvare să intervină imediat.

Mecanicul erou, în stare critică. Ce spun martorii

Scenele din tren au fost descrise de pasageri drept „de groază”.

Părea că are o misiune: să înjunghie pe oricine vedea în fața lui. Era sânge peste tot, oamenii țipau: «Are un cuțit!». Oamenii cădeau și erau călcați în picioare. Trenul era foarte aglomerat, toată lumea încerca să fugă de atacator. A fost îngrozitor”, a povestit Amira Ostalski, o pasageră din trenul groazei.

Un reprezentant sindical, Nigel Roebuck, a lăudat acțiunea echipajului:

„Mecanicul a făcut tot ce a fost instruit să facă, la momentul potrivit și în modul corect. A dat dovadă de curaj, devotament și determinare în cele mai dificile împrejurări. Gândurile noastre se îndreaptă către colegul său, care se află încă la terapie intensivă.”, a spus acesta.

„Au existat mulți eroi în acea zi, oameni care pur și simplu au vrut să îi ajute pe cei din jur. Un bărbat a fost rănit grav pentru că a încercat să protejeze o tânără, o dovadă reală de altruism.”, a adăugat Thomas McLachlan, un alt martor.

Care este situația actuală a victimelor

În total, 11 persoane au fost rănite, dintre care cinci au fost externate până duminică seara. Poliția britanică menține măsuri sporite de securitate în principalele gări din țară, inclusiv în Londra, Birmingham, Leeds, York și Manchester.

Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, va face o declarație oficială în Parlament luni după-amiază privind ancheta în curs.

