Regulile de călătorie în statele UE se schimbă. Când intră în vigoare noile măsuri

Adrian Teampău
25 aug. 2025, 09:18
Regulile de călătorie în statele UE se schimbă. Când intră în vigoare noile măsuri
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Regulile de călătorie în statele Uniunii Europene se vor modifica, astfel încât românii care dețin cărți de identitate simple nu vor mai putea ieși din țară doar cu acestea.

Cuprins:

  • Cum se modifică regulile de călătorie în UE
  • Când intră în vigoare noile reguli de călătorie
  • Ce avantaje au cărțile de identitate electronice

Cum se modifică regulile de călătorie în UE

Românii nu vor mai putea folosi cărțile de identitate simple pentru a călători în străinătate, pe teritoriul statelor Uniunii Europene. Pentru a merge în străinătate, aceștia vor avea nevoie de cărți de identitate electronice, cu cip, sau de pașapoarte. Documentele simple, care nu au suport electronic, nu mai pot înlocui pașaportul conform noilor reglementări.

Autoritățile europene au impus noi standarde de securitate, mult mai stricte, pentru a evita falsificarea acestor cărți de identitate, simple. Or, documentele fără cip, sunt considerate vulnerabile la falsificare. Din acest motiv au fost eliminate și nu mai pot fi utilizate la călătorii în străinătate.

„Actele de identitate emise cetățenilor români trebuie să respecte standardele europene pentru a permite exercitarea dreptului la libera circulație pe teritoriul statelor membre. În aceste condiții, cartea electronică de identitate a fost proiectată să corespundă standardelor europene, care impun existența unui suport de stocare electronic”, a subliniat Claudiu Giulescu, șef al Direcției pentru Evidența Populației, citat de Observator News.

Când intră în vigoare noile reguli de călătorie

Noile reglementări, la nivelul Uniunii Europene, vor intra în vigoare din 2026, astfel încât toți românii să se poată conforma. Cei care vor să călătorească în străinătate, dar nu vor să renunțe la vechea carte de identitate vor trebui să-și facă un pașaport.

Cei care dețin cărți de identitate simple, emise începând cu 1997,  le mai pot folosi ca document de călătorie până la expirare sau, cel mai târziu până în 2031. După această dată, doar buletinele electronice vor fi acceptate la frontieră.

Numeroși români au optat pentru cărțile de identitate electronice, în ciuda teoriilor conspiraționiste care circulă pe seama acestora. Doar în ultimele 30 de zile, conform datelor statistice, au optat pentru aceste documente peste 40.000 de români.

De menționat că, până în vara anului 2026, emiterea cărții de identitate cu cip este gratuită. Ulterior, cei care doresc să obțină un astfel de document vor trebui să plătească o taxă de 68 de lei.

Ce avantaje au cărțile de identitate electronice

Noile acte de identitate, electronice, vin cu o serie de avantaje, nu doar legate de facilitarea călătoriilor în spațiul Uniunii Europene. Acestea aduc mai multe beneficii digitale și de securitate:

  • protecția datelor personale este mai ridicată;
  • posesorii primesc și o semnătură electronică calificată, utilă pentru documentele oficiale online;
  • schimbarea adresei de domiciliu se poate face printr-o mențiune pe suportul electronic, fără a fi nevoie de emiterea unui document nou;
  • emitere gratuită cel puțin până în iulie 2026.
