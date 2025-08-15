B1 Inregistrari!
Probleme tehnice cu noile cărți electronice de identitate. „Instituțiile publice trebuie să achiziționeze cititoare, nu să transfere obligații asupra cetățenilor"

Probleme tehnice cu noile cărți electronice de identitate. „Instituțiile publice trebuie să achiziționeze cititoare, nu să transfere obligații asupra cetățenilor”

George Lupu
15 aug. 2025, 16:28
Probleme tehnice cu noile cărți electronice de identitate. „Instituțiile publice trebuie să achiziționeze cititoare, nu să transfere obligații asupra cetățenilor"
Foto: Facebook / MAI

Mai multe probleme privind cartea electronică de identitate au fost semnalate în mediul online. Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP) a reacționat la numeroasele sesizări primite de la cetățeni privind dificultățile întâmpinate în utilizarea cărții electronice de identitate (CEI) și a transmis un mesaj ferm către instituțiile publice și private: responsabilitatea adaptării la noile tehnologii le revine acestora, nu cetățenilor.

Cuprins

  • Ce probleme au apărut privind cartea electronică de identitate
  • Câți români au solicitat până acum buletin electronic

Ce probleme au apărut privind cartea electronică de identitate

Una dintre cele mai frecvente probleme reclamate privind cartea electronică de identitate este cerința de prezentare a certificatului de atestare a domiciliului sau reședinței, după ce informația privind domiciliul nu mai apare tipărită pe noile buletine electronice.

DGEP subliniază că această solicitare contravine principiului digitalizării și simplificării relației dintre stat și cetățeni.

„Obligația adaptării la noile realități tehnologice revine, în primul rând, instituțiilor publice și entităților private. Statul român promovează activ digitalizarea, iar toate instituțiile trebuie să-și adapteze infrastructura și procedurile la aceste instrumente electronice, fără a transfera sarcini suplimentare asupra cetățenilor”, a transmis instituția, citată de Economedia.

Potrivit art. 4 din Ordonanța nr. 69/2002, toate instituțiile publice și private sunt obligate să achiziționeze cititoare care să permită vizualizarea datelor stocate în cipul CEI. Eliminarea mențiunii privind domiciliul de pe suportul tipărit a avut în vedere atât protecția datelor personale, cât și simplificarea procedurilor de schimbare a domiciliului, fără necesitatea preschimbării actului de identitate.

Cetățenii pot obține certificatul de domiciliu sau reședință direct online, prin platforma HUB.MAI.GOV.RO, după crearea și validarea unui cont. Documentul poate fi eliberat și la ghișeele serviciilor publice de evidență a persoanelor, personal sau prin împuternicit.

Pentru sprijinirea instituțiilor, DGEP a dezvoltat aplicația IDplug Manager, disponibilă pe aceeași platformă, care permite citirea rapidă și sigură a datelor din cartea electronică de identitate, potrivit Economedia.

Câți români au solicitat până acum buletin electronic

Românii dornici să-și facă carte de identitate electronică au format cozi uriașe la birourile de evidență a populației, iar în unele locuri, cele mai recente date disponibile pentru programare sunt abia în luna septembrie.  Până în prezent, peste 42.000 de români au solicitat buletin electronic.

Ministerul Afacerilor Interne a lansat chiar și o aplicație pentru ca oamenii să își poată vedea datele personale și semnătura electronică, însă, pentru asta, este nevoie de un dispozitiv special, legat la calculator.

