Reprezentant al transportatorilor protestatari: Dorim să transmitem autorităților că împreună cu noi se infiltrează grupuri care sunt afiliate galeriilor sportive și partidelor politice. Jandarmeria îi cunoaște și nu face nimic să-i extragă din mulțime (VIDEO)

Fermierii și transportatorii și la această oră la intrarea în Capitală, după ce accesul spre Piața Victoriei cu tractoare și utilaje a fost blocat, joi, de polițiști și jandarmi în localitatea Chiajna.

„Noi nu suntem politici și nu suntem organizați. Este un protest spontan”

Dogărescu Constantin, un reprezentant al transportatorilor , cel care a și participat la consultările care au avut loc la Palatul Parlamentului, cu premierul Marcel Ciolacu, a ținut să precizeze că vrea să transmită autorităților faptul că împreună cu ei se infiltrează și grupuri de persoane care sunt afiliate galeriilor sportive și partidelor politice.

“Jandarmeria îi cunoaște și nu face nimic să-i extragă din mulțime”, a spus Dogărescu Constantin.

“Am făcut parte din delegația care s-a format, din grupul nostru de protestatari, să mergem la Guvern. Am mers la Guvern, ne-am făcut datoria pentru că autoritățile ne tot acuzau că noi nu vrem să mergem la negocieri, că noi nu avem revendicări și încercau un pic să distragă atenția, să spună că acest protest este un protest al unui partid. Vreau să repet și să susțin în continuare că noi nu suntem politici și nu suntem organizați. Este un protest spontan”, a spus Dogărescu Constantin.

„Cu noi se infiltrează grupuri de protestatari care sunt afiliați galeriilor sportive și partidelor politice”

Reprezentantul protestului transportatorilor a spus că Poliția și Jandarmeria au oprit coloana de protestatari în localitățile Lehliu și Fundulea, unde sunt zeci, sute de tractoare și „pun presiune pe ei să nu mai ajungă la București”.

“Deci noi suntem mințiți de 30 de ani și, sincer să fiu, nu mai crede nimeni în cuvintele lor. (…)

Pe această cale dorim să transmitem autorităților că împreună cu noi se infiltrează grupuri de protestatari care sunt afiliați galeriilor sportive și ale partidelor politice.

Jandarmeria îi cunoaște și nu face absolut nimic să-i extragă din mulțime. Deci autoritățile statului nici în al doisprezecelea ceas nu își fac datoria. Și mai avem o problemă foarte gravă, că autoritățile statului, poliția cu jandarmeria, au oprit coloana de protestatari la Lehliu, la Fundulea. Sunt zeci, sute de tractoare și pun presiune pe ei să nu mai ajungă la București.

Noi am venit la București să protestăm pașnic, noi nu ne asociem cu partidele politice și noi nu vrem să facem dezordine și nu vrem să ajungem la violențe. Repet, fac apel la autorități, pentru că nu-și fac datoria, deoarece în grupurile noastre s-au infiltrat persoane care sunt cunoscute autorităților cu probleme, instigatori, care vin să facă să degenereze, noi nu ne asociem cu ei.

Nu plecăm acasă până nu vom rezolva problemele. Fără rezultate palpabile nu plecăm.

Și agricultorii au probleme majore, au dosare penale pentru utilaje, pentru că s-a schimbat legea.

Agricultorii au casele girate la bănci, agricultorii sunt într-o situație mai disperată, poate, decât transportatorii. Și agricultorii sunt mult mai motivați decât sunt motivați transportatorii. Acum nu vreau să spun că transportatorii nu sunt motivați, dar agricultorii au ajuns să-și piardă și pământul moștenire de la părinți, trebuie să îl vândă, ca să-și acopere datoriile”, a mai spus reprezentantul protestului transportatorilor.

În total, 12 persoane au făcut parte din delegația care a mers la Palatul Victoria pentru a vorbi cu premierul Ciolacu, 6 reprezentanți ai fermierilor și 6 ai transportatorilor.

Ce revendicări au fermierii și transportatorii?

O reprezentantă a protestului a spus câteva dintre revendicările pe care le au fermierii și transportatorii:

„Avem o listă foarte lungă, însă alături de specialiști am scurtat-o puțin. Nu am cerut foarte multe. Am cerut plafonarea temporară a RCA și audierea ASF-ului, scurtarea timpilor de trecere a frontierei prin modificarea ordonanței de urgență 43 și respectarea Regulamentului European 1100/2008 privind controalele în vămi.

La punctul 3 am mizat pe alocațiile de cazare și alocațiile de hrană pentru mărirea lor, în toată Europa s-a întâmplat lucrul ăsta, numai la noi nu, iar lucrul ăsta duce la faptul că administratorii ajung să dea oamenilor bani pe sub mână. Reglementarea unui mediu de concurență loială în transporturi, posibilitatea recuperării unui procent din acciza la combustibil pentru firmele de transport și controlul camioanelor ucrainene pe teritoriul României, în egală măsură cu a celor românești”.