Rețea de proxenetism destructurată în Buzău, cu ramificații în Marea Britanie. Cum acționa gruparea care exploata tinere recrutate din România

Iulia Petcu
12 ian. 2026, 13:01
Rețea de proxenetism destructurată în Buzău, cu ramificații în Marea Britanie. Cum acționa gruparea care exploata tinere recrutate din România
Sursa foto: Facebook
Mai multe arestări au avut loc în județul Buzău, într-un dosar complex care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și fapte de proxenetism cu ramificații internaționale. Ancheta, coordonată de DIICOT și polițiștii specializați, scoate la iveală un mecanism de exploatare activ de mai mulți ani.

Cine sunt suspecții și ce acuzații li se aduc

Potrivit informațiilor transmise de Agerpres, mai multe persoane au fost arestate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și proxenetism, suspecții fiind cetățeni români și doi cetățeni britanici. Faptele investigate ar fi fost comise începând cu anul 2020, iar victimele ar fi fost tinere recrutate din România.

Inspectoratul General al Poliției Române a precizat că gruparea ar fi acționat inițial în județul Buzău, extinzând ulterior activitatea pe teritoriul Marii Britanii. Scopul principal ar fi fost obținerea unor beneficii financiare consistente din exploatarea sexuală a victimelor.

Cum funcționa mecanismul de recrutare și exploatare

Conform anchetatorilor, recrutarea tinerelor se făcea inclusiv pe criterii de rudenie sau relații apropiate, ceea ce ar fi facilitat controlul asupra acestora. Modul de operare este descris detaliat într-un comunicat oficial al IGPR.

„Din probatoriul administrat până în prezent a reieşit faptul că, începând cu anul 2020, mai multe persoane cercetate (pe criterii de rudenie) ar fi constituit, în judeţul Buzău, o grupare de criminalitate organizată, la care ar fi aderat ulterior şi alţi membri, inclusiv doi cetăţeni britanici, în scopul obţinerii de importante beneficii financiare din exploatarea sexuală a unor tinere.”

Victimele ar fi fost transportate în Marea Britanie, unde erau obligate să practice prostituția sub supravegherea strictă a membrilor grupării. Activitatea era coordonată de un lider, iar fiecare membru avea un rol clar stabilit, potrivit Agerpres.

Ce rol aveau cetățenii britanici implicați în dosar

Anchetatorii susțin că cei doi cetățeni britanici aveau atribuții esențiale în desfășurarea activităților ilegale pe teritoriul Angliei. Aceștia s-ar fi ocupat de transportul, supravegherea și așa-numita „protecție” a tinerelor, în special în Londra și zonele adiacente.

Potrivit polițiștilor, sumele obținute din activitatea infracțională erau însușite aproape integral de membrii grupării, victimele având un control minim sau inexistent asupra banilor câștigați.

Ce au descoperit anchetatorii în urma perchezițiilor

La data de 8 ianuarie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat nouă percheziții în județele Buzău și Dolj. În urma acestora, au fost ridicate mai multe probe relevante pentru anchetă.

„În urma celor 9 percheziţii domiciliare efectuate pe teritoriul României, au fost descoperite şi ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, dispozitive de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă.”

De asemenea, a fost instituit sechestru asigurător asupra a nouă autoturisme, inclusiv de lux, precum și asupra mai multor imobile aparținând membrilor grupului. Simultan, autoritățile britanice au pus în aplicare patru mandate de percheziție în Londra.

Ce măsuri judiciare au fost dispuse până acum

Procurorii DIICOT au dispus inițial reținerea a trei persoane și măsura controlului judiciar față de alte două. Ulterior, instanța a decis arestarea preventivă a persoanelor reținute, investigațiile continuând în cazul altor suspecți români.

În paralel, autoritățile judiciare din Marea Britanie au dispus arestarea preventivă a unuia dintre cei doi cetățeni britanici vizați în dosar, cooperarea internațională fiind esențială în acest caz.

