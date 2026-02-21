B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Rețea suspectată de exploatare sexuală a unor minore, destructurată în Timiș. Șase bărbați au fost reținuți

Rețea suspectată de exploatare sexuală a unor minore, destructurată în Timiș. Șase bărbați au fost reținuți

Selen Osmanoglu
21 feb. 2026, 13:48
Sursa foto: Freepik.com/caracter ilustrativ
Cuprins
  1. Percheziții în Satchinez și Hodoni
  2. Acuzații grave formulate de anchetatori
  3. Urmează propunerea de arestare preventivă

Șase bărbați au fost reținuți de polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, fiind acuzați de comiterea unor infracțiuni grave asupra unor minore în vârstă de 14 ani. Ancheta vizează fapte de viol asupra unui minor, agresiune sexuală asupra unui minor, tentativă de viol asupra unui minor și racolarea minorilor în scopuri sexuale, comise în perioada 2025-2026, pe raza județului Timiș.

Percheziții în Satchinez și Hodoni

Potrivit autorităților, în data de 20 februarie 2026, polițiștii au pus în executare șapte mandate de percheziție domiciliară în localitățile Satchinez și Hodoni, conform Agerpres.

În urma descinderilor, au fost depistate șase dintre persoanele bănuite de comiterea faptelor, iar anchetatorii au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru probatoriul administrat în cauză.

Reprezentanții IPJ Timiș au transmis următorul comunicat: „La data de 20 februarie 2026, au fost puse în executare șapte mandate de percheziție domiciliară în localitățile Satchinez și Hodoni, fiind depistate șase dintre persoanele bănuite de comiterea faptelor. Totodată, au fost ridicate mai multe bunuri necesare cauzei. În urma probatoriului administrat în cauză, față de cei șase bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca aceștia să fie prezentați Judecătoriei Timișoara cu propunere de arestare preventivă”.

Acuzații grave formulate de anchetatori

Conform datelor din anchetă, în perioada 2025-2026, șapte bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 37 de ani ar fi întreținut relații sexuale cu patru minore în vârstă de 14 ani. De asemenea, aceștia sunt suspectați că le-ar fi agresat sexual și le-ar fi racolat în scopuri sexuale.

Cercetările sunt desfășurate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliția Municipiului Timișoara, sub coordonarea procurorului de caz. Ancheta are ca obiectiv stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele, precum și documentarea întregii activități infracționale.

Urmează propunerea de arestare preventivă

Cei șase suspecți reținuți pentru 24 de ore urmează să fie prezentați în fața Judecătoriei Timișoara, cu propunere de arestare preventivă.

Autoritățile nu exclud extinderea cercetărilor, în funcție de evoluția probelor și de eventuale noi elemente care ar putea apărea pe parcursul anchetei.

