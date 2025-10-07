B1 Inregistrari!
Rețeta de gofre recomandată de o finalistă „Chefi la cuțite". Ce ingredient special conține 

Rețeta de gofre recomandată de o finalistă „Chefi la cuțite”. Ce ingredient special conține 

08 oct. 2025, 00:09
Rețeta de gofre recomandată de o finalistă „Chefi la cuțite”. Ce ingredient special conține 
Sursă foto: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. De ce se pune chefir în compoziția de gofre
  2. De ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta de gofre
  3. Cum se prepară rețeta de gofre

Toamna ne îndeamnă la încercat activități noi, în interiorul casei, printre care se poate număra și prepararea de mâncăruri inedite. În acest sens, o finalistă din sezonul 9 al „Chefi la cuțite” recomandă rețeta de gofre cu chefir.  

De ce se pune chefir în compoziția de gofre

Gofrele fac parte din categoria deserturilor simple, dar care pot impresiona chiar și cei mai pretențioși invitați la masă. În mod obișnuit, compoziția lor se face din făină, ouă, lapte și zahăr, iar după coacere se consumă simple sau cu ciocolată, dulceață, fructe sau frișcă. Însă, Elena Matei, finalistă în sezonul 9 al emisiunii „Chefi la Cuțite”, propune propria ei rețetă care, pe lângă ingredientele obișnuite, conține și chefir. Rolul acestuia este de a oferi aluatului o tectură aerată și un gust ușor acrișor, care compensează dulceața toppingului.

Elena a devenit mamă în urmă cu un an de zile și urmează să aducă pe lume al doilea copil. Deși prinsă între viața de familie și cea profesională, căci este o femeie de afaceri de succes, Elena își face timp să împărtășească cu urmăritorii ei momente din viața de zi cu zi și rețete delicioase, de efect, pe care oricine le poate încerca acasă.

Rețeta de gofre, pe care finalista „Chefi la cuțite” a împărtășit-o pe pagina sa de Instagram, a fost special concepută pentru fiica ei, Victoria, care consumă desertul alături de iaurt.

De ce ingrediente ai nevoie pentru rețeta de gofre

  • 280 g făină 650;
  • 1/2 linguriță praf de copt;
  • 3 ouă;
  • 200 ml chefir;
  • 200 ml lapte;
  • 50 g unt topit;
  • Un praf de sare.

Cum se prepară rețeta de gofre

Primul pas presupune să punem într-un bol făina, praful de copt și sarea, și apoi să amestecăm bine ingredientele.

Mai apoi, ingredientele uscate se amestecă cu laptele, chefirul, untul topit. Compoziția astfel obținută se lasă circa 5 minute pentru ca aromele să se combine.

Ultimul pas este să ungem cu unt aparatul de făcut gofre și să începem să turnăm aluatul în el. În doar cinci minute, gofrele sunt gata și pot fi consumate alături diverse toppinguri.

