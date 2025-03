Rețeta ideală pentru postul Paștelui. Ai nevoie de doar câteva ingrediente, se prepară ușor și este un adevărat deliciu

Ne aflăm în . În cazul în care țineți post și nu știți ce să mai faceți de mâncare, noi venim în întâmpinarea dumneavoastră cu un preparat extrem de delicios și simplu de făcut.

Această rețetă a devenit virală pe rețelele sociale, iar mai multe persoane deja au încercat-o.

Este vorba despre . Cu doar câteva ingrediente, își poți asigura un prânz extrem de delicios și sățios.

Iată lista de ingrediente:

– 10 cartofi

– 3-4 ardei grași copți

– 3-4 castraveți în oțet

– 2 legături de ceapă verde

– jumătate de legătură de pătrunjel

– 2 linguri de ulei

– o lingură de muștar

– câteva măsline

– sare și piper

– o lingură de suc de lămâie

În cazul în care nu ați făcut până acum salată orientală de post, trebuie să știți că modul de preparare este unul extrem de simplu.

Mai întâi, curățăm cartofii, după care să îi punem la fiert cu puțină sare.

După ce s-au fiert cartofii, îi lăsăm la răcit, îi tăiem în cuburi mari și îi amestecăm cu restul ingredientelor. După care, ne apucăm de dressing și apoi încheiem cu o mână de pătrunjel. Condimentăm totul după pofta inimii și băgăm apoi totul la rece pentru circa 60 de minute.

„Curățăm cartofii și îi punem la fiert în apă cu puțină sare. Îi lăsăm la răcit, îi tăiem cuburi mai mari și îi amestecăm cu restul ingredientelor: ceapă verde, ardei copt, măsline, castraveți în oțet și un dressing făcut din muștar, suc de lămâie și ulei (de floarea soarelui sau de măsline). Încheiem cu o mână generoasă de pătrunjel proaspăt. Condimentam după gust și lăsăm la frigider pentru cel puțin o oră. Rezultatul? O bunătate de salată perfectă pentru această perioadă”, scrie în descrierea rețetei de pe TikTok.

