Rețeta ideală pentru zilele friguroase de toamnă. Se pregătește ușor și este gata în mai puțin de o oră

01 oct. 2025, 20:51
Rețeta ideală pentru zilele friguroase de toamnă. Se pregătește ușor și este gata în mai puțin de o oră
Toamna și vremea capricioasă ne îndeamnă să stăm la căldură, la adăpostul locuințelor. Printre activitățile recreative pe care le putem face se numără și gătitul, care este cu atât mai interesant atunci când încercăm rețete noi. O idee de preparat inedit, dar extrem de gustos și simplu de făcut este și ceafa de porc cu salvie și ardei.

De ce ingrediente este nevoie pentru rețetă

Rețeta nu presupune nici ingrediente multe, nici complicate și chiar și cei mai neexperimentați bucătari o pot dovedi.

  • 800 de grame de ceafă de porc;
  • Un kilogram de cartofi;
  • 2 linguri de amidon alimentar;
  • 4 căței de usturoi;
  • 2 linguri de ulei;
  • O lingură de salvie uscată;
  • Piper negru măcinat;
  • Fulgi de chilli măcinați;
  • Jumătate de linguriță de mix italian de oglio, alio și peperoncino;
  • Un ardei iute roșu;
  • Pătrunjel verde;
  • Sare.

 

Cum se prepara rețeta

Primul pas presupune tăierea în fâșii și condimentarea cărnii de porc cu piper, chilli, sare, frunze de salvie mărunțite, cât și o parte din usturoiul pisat.

După condimentarea cărnii, urmează curățarea, spălarea și tăierea cartofilor pe lungime. Și aceștia se condimentează cu sare, usturoi și cu mixul italian. Peste ei trebuie presărat puțin amidon, după care se vor pune în tava unsă deja cu ulei.

Peste cartofi, în tavă, se vor așeza și bucățile de ceafă de porc. Tava se va bpga la cuptor vreme de aproximativ o oră, până când se vor rumeni atât cartofii, cât și carnea.

La final, pentru un plus de culoare, se vor presăra peste cartofi și ceafă rondele de ardei iute și pătrunjel.

Sfaturi

În timp ce ceafa și cartofii se gătesc la cuptor, este recomandat să mutați și întoarceți periodic bucățile de ceafă, astfel încât grăsimea de la carne să curgă cât mai uniform peste cartofi, potrivit Bucătăraș.ro.

De asemenea, este recomandat să nu folosiți niciun fel de ulei sau grăsimi pentru prepararea rețetei, întrucât ceafa de porc va elibera suficientă.

