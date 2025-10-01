Plaha, serialul inspirat de controversatul oligarh moldovean , a dispărut de pe canalul de YouTube al Jurnal TV, astfel că nu mai poate fi urmărit de cei interesați.

Dispariția Plaha provoacă controverse

Reprezentanții Jurnal TV au anunțat că retragerea serialului nu este definitivă. Difuzarea producției Plaha va fi reluată pe o , cu care producătorii negociază în prezent. Adrian Buraga, directorul general al Jurnal TV, a explicat că sunt purtate negocieri cu mai multe platorme de streaming, iar prima condiție ca acestea să se concretizeze a fost ca filmul să nu mai fie difuzat gratuit.

„Noi eram conștienți că o să fie necesar să-l scoatem de pe YouTube, de pe canalul gratuit. Noi din start nici nu am dorit să-l plasăm pe YouTube, îl difuzam doar la TV. Dar la al treilea episod am avut foarte multe mesaje, solicitări, că oamenii nu a reușit să-l vadă sau nu au acces ori se află peste hotare, și atunci am decis să-l plasăm și pe YouTube”, a explicat Adrian Buraga, citat de .

Producătorul filmului a precizat că este în discuții cu mai multe platforme de streaming, astfel că filmul nu mai putea fi difuzat gratuit. El a anunțat că a primit mai multe oferte, dar că își dorește să distribuie Plaha pe .

„Am primit oferte din partea Voyo și Prima TV. Am fost astăzi, chiar dimineața, contactați de HBO. Dar noi ne dorim tare să avem o colaborare cu Netflix, care este cea mai populară platformă în Republica Moldova, în România și în întreaga Europă. Am făcut primul pas în discuția cu Netflix. Am făcut o mică prezentare, o descriere scurtă a serialului, audiențele și a impactului pe care, l-a avut la noi și așteptăm deja răspunsul lor”, a mai spus Adrian Buraga.

Serialul poate fi vizionat pe YouTube Premium

Adrian Buraga a mai spus că serialul Plaha poate fi vizionat, contra unei taxe, de abonații YouTube Premium. Dacă plătesc o , cei interesați pot accesa filmul și viziona cele zece episoade distribuite.

„Colegii mi-au recomandat să-l punem ca YouTube Premium doar pentru membri, ca să-l retragem de pe open resource, adică să fie de tip deschis și gratuit pe YouTube. Și în felul acesta, într-adevăr, dacă astăzi plătești o taxă de membru, ai putea să vezi serialul integral”, a mai spus Buraga.

Întrebat dacă are idee despre impactul acestei producții asupra votului de la alegerile parlamentare din Moldova, Adrian Buraga a spus că nu are datele. În schimb, a arătat, serialul a făcut o audiență foarte mare.

„Probabil nu sunt eu în drept să spun despre impactul asupra votului. Fiecare dintre cei care au vizionat serialul a avut singur dreptul să-și aleagă opțiunea de vot. Ceea ce ne-am propus noi, de fapt, a fost doar să reamintim istoria tristă a Republicii Moldova. Și sper eu că ne-a reușit. Pot să mă pronunț în impactul audiențelor. Avem cifre record la TV, avem cifre record pentru YouTube”, a declarat producătorul.

Plaha a făcut audiențe record pe YouTube

Adrian Buraga a declarat că serialul a făcut audiențe record pe YouTube, ceva neobișnuit pentru o astfel de producție, în Republica Moldova. Potrivit datelor prezentate, 1,9 milioane de persoane au văzut filmul, cu 200% mai mult decât au înregistrat alte producții, în mod obișnuit

„În Republica Moldova, un film sau un serial, cu atât mai mult un serial, de regulă audiențele sunt destul de modeste. Când vorbim de audiență de câteva zeci de mii a unui poster pe YouTube, noi considerăm că astea sunt cifre bune. Ori serialul „Plaha” a demonstrat contrariul, că putem bate orice record. Cifrele au fost peste așteptările noastre”, a spus Buraga.

Producătorul serialului Plaha a spus că după retragerea filmului, de pe YouTube, a primit numeroase mesaje din partea celor care voiau să-l vadă. Mulți au accesat contul de Patreon al Jurnal TV, crezând că vor avea acces la film dacă vor dona bani.

„Aseară imediat ce noi l-am blocat sau l-am trecut în modul privat, am avut sute de mesaje, toată lumea a încercat să aibă acces. Nu știu cine și cum s-a întâmplat că toată lumea au trecut pe contul nostru de Patreon să achite anumite sume de bani pentru a-l putea vizualiza. Da, nu este așa. Noi am scris dimineața înapoi la Suport Patreon și am rugat toate resursele financiare care au fost transferate să fie returnate. Noi nu ne-am propus ca prin platformă Patreon să poată fi vizionată serialul”, a mai explicat Adrian Buraga.