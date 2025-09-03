Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament patru moțiuni de cenzură împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan, acuzând guvernul de abuzuri legislative, lipsă de transparență și adoptarea unor măsuri de austeritate care afectează direct economia, companiile de stat, instituțiile autonome și sistemul de sănătate, informează Agerpres, citând un comunicat de presă transmis de AUR.
În comunicatul transmis, AUR acuză coaliția de guvernare că „și-a epuizat toate resursele politice și și-a demonstrat incapacitatea de a guverna”.
Formațiunea susține că programul promovat de guvern prin angajarea răspunderii nu a fost votat de români și nici aprobat de Parlament.
„În locul unei dezbateri transparente, puterea actuală a preferat să își aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac, sfidând logica democratică și separația puterilor în stat”, se arată în documentul transmis.
Cele patru moțiuni depuse de AUR vizează principalele sectoare afectate de deciziile guvernamentale:
Formațiunea condusă de George Simion consideră că „Cabinetul Bolojan a ales să conducă prin abuz”, cerând demisia imediată a premierului și a echipei sale. „Parlamentul trebuie să redevină locul unde se dezbat și se adoptă legi, nu sala de conferințe unde guvernul dictează prin abuz”, se mai arată în comunicat.