AUR declară că a depus patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Opoziția acuză abuzuri legislative și măsuri de austeritate

Răzvan Adrian
03 sept. 2025, 23:53
Sursa foto: Alianța pentru Unirea Românilor - AUR / Facebook

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament patru moțiuni de cenzură împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan, acuzând guvernul de abuzuri legislative, lipsă de transparență și adoptarea unor măsuri de austeritate care afectează direct economia, companiile de stat, instituțiile autonome și sistemul de sănătate, informează Agerpres, citând un comunicat de presă transmis de AUR.

Cuprins:

  • Criticile aduse de către AUR pentru guvernul Bolojan
  • Ce domenii vizează moțiunile de cenzură
  • Ce mesaj a transmis AUR

Criticile aduse de către AUR pentru guvernul Bolojan

În comunicatul transmis, AUR acuză coaliția de guvernare„și-a epuizat toate resursele politice și și-a demonstrat incapacitatea de a guverna”.

Formațiunea susține că programul promovat de guvern prin angajarea răspunderii nu a fost votat de români și nici aprobat de Parlament.

„În locul unei dezbateri transparente, puterea actuală a preferat să își aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac, sfidând logica democratică și separația puterilor în stat”, se arată în documentul transmis.

Ce domenii vizează moțiunile de cenzură

Cele patru moțiuni depuse de AUR vizează principalele sectoare afectate de deciziile guvernamentale:

  • Măsuri fiscale – menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri, majorarea impozitelor pe tranzacții bursiere, taxă suplimentară pentru transportatori și creșterea CASS pentru activități independente.
  • Companiile de stat – noua legislație ar favoriza acționarii privați în detrimentul statului român.
  • Instituțiile autonome (ANR, ASF, ANCOM) – AUR acuză o reformă falsă, cu menținerea „sinecurilor” și reducerea personalului din zona de control.
  • Sănătatea – limitarea investigațiilor medicale decontate, constrângeri asupra medicilor și majorarea taxei clawback, măsuri care, potrivit AUR, „sacrifică pacienții pentru economii la buget”.

Ce mesaj a transmis AUR

Formațiunea condusă de George Simion consideră că „Cabinetul Bolojan a ales să conducă prin abuz”, cerând demisia imediată a premierului și a echipei sale. „Parlamentul trebuie să redevină locul unde se dezbat și se adoptă legi, nu sala de conferințe unde guvernul dictează prin abuz”, se mai arată în comunicat.

