România se situează printre ultimele state din Uniunea Europeană în ceea ce privește consumul de fructe și legume. Aproape 75% dintre români au declarat că nu consumă zilnic nici măcar o porție, potrivit datelor analizate de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România (FES).

Consumul zilnic rămâne mult sub recomandările OMS

Datele arată că doar 24% dintre români consumă între una și patru porții de fructe și legume pe zi, în timp ce numai 2,4% ating nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, respectiv cinci porții zilnic. OMS recomandă un consum de cel puțin 400 de grame de fructe și legume pe zi pentru reducerea riscurilor asociate bolilor netransmisibile, scrie Agerpres.

Prin comparație, media Uniunii Europene este semnificativ mai ridicată. La nivelul UE27, doar 33% dintre cetățeni nu consumă zilnic nicio porție de fructe și legume, 55% consumă între una și patru porții, iar 12% ajung la minimum cinci porții pe zi.

România produce sub potențial, în ciuda resurselor agricole

Situația consumului este agravată de nivelul redus al producției interne. Deși România utilizează aproximativ 8,1% din terenul agricol al Uniunii Europene și concentrează 4,2% din populația UE, contribuția sa la producția de legume proaspete este de doar 1,9%, iar la cea de fructe de 5,4%.

„Această realitate configurează un cerc vicios: producție insuficientă raportată la resursa de teren, dependență de importuri, prețuri mai mari la raft și, în final, consum redus”, se arată într-un comunicat al Friedrich-Ebert-Stiftung România.

În total, statele UE27 dispun de aproximativ 157 de milioane de hectare de teren agricol utilizat, dintre care 12,8 milioane de hectare se află în România. Cu toate acestea, nivelul producției interne rămâne mult sub potențialul sugerat de această pondere.

Diferențe majore față de alte state din regiune

Raportul evidențiază diferențe semnificative chiar și față de alte state din Europa Centrală și de Est. România se află mult în urma unor țări precum Cehia, Polonia sau Bulgaria în ceea ce privește consumul de fructe și legume.

Un exemplu relevant este Polonia, care, folosind aproximativ 9% din terenul agricol al UE, produce 16% din fructele și 8% din legumele cultivate la nivelul Uniunii. În schimb, subproducția din România alimentează dependența de importuri și menține prețurile ridicate, afectând în special gospodăriile cu venituri mici.

Impact asupra sănătății publice și economiei

Consecințele acestei situații sunt semnificative atât pentru sănătatea publică, cât și pentru economie. Ratele scăzute de consum de fructe și legume sunt asociate cu riscuri crescute pentru bolile cronice și cu o productivitate redusă a populației active.

„Consumul foarte scăzut de fructe și legume ar putea să fie una dintre cauzele pentru problemele de sănătate întâlnite în România. Această problemă nu poate fi depășită decât prin intervenții coordonate din partea statului și a agricultorilor din țară”, se mai precizează în document.

Potrivit FES, o strategie integrată, care să includă ținte anuale de producție și consum, ar putea reduce dependența de importuri, stabiliza prețurile și îmbunătăți accesul la o alimentație sănătoasă pentru categoriile vulnerabile.