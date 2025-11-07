B1 Inregistrari!
România a devenit membru cu drepturi depline în Consiliul Executiv UNESCO. Ce rol va juca țara noastră până în 2029

România a devenit membru cu drepturi depline în Consiliul Executiv UNESCO. Ce rol va juca țara noastră până în 2029

Iulia Petcu
07 nov. 2025, 20:10
România a devenit membru cu drepturi depline în Consiliul Executiv UNESCO. Ce rol va juca țara noastră până în 2029
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Ce angajamente își asumă România în cadrul UNESCO
  2. Care sunt prioritățile României în Consiliul Executiv
  3. Ce moștenire lasă mandatul Simonei-Mirela Miculescu

România a fost aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO, pentru perioada 2025–2029. Anunțul a fost făcut pe 7 noiembrie, la Samarkand, Uzbekistan, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale UNESCO. Această desemnare marchează un nou pas în implicarea țării noastre pe scena internațională în domeniile educației, culturii și științei.

Ce angajamente își asumă România în cadrul UNESCO

Potrivit Ambasadei României la UNESCO, România își reafirmă angajamentul față de promovarea valorilor organizației. Țara noastră va colabora cu celelalte state membre pentru dialog, cooperare internațională și respectarea normelor de drept internațional.

România va contribui activ la implementarea Programului de activități UNESCO pentru perioada 2026–2029 și va participa la luarea deciziilor strategice în educație, știință, cultură și comunicare. În plus, țara noastră intenționează să valorifice experiența acumulată, să reducă decalajele digitale și să promoveze cultura ca bun public. De asemenea, România va sprijini libertatea de exprimare și siguranța jurnaliștilor, conform comunicatului oficial.

Care sunt prioritățile României în Consiliul Executiv

Printre principalele obiective se numără protejarea patrimoniului cultural, promovarea inovației în educație și știință, precum și o comunicare incluzivă și responsabilă. Experiența României în domeniile multicultural, educațional și științific este considerată un avantaj important pentru atingerea acestor obiective. Apartenența la Consiliul Executiv deschide noi oportunități de influențare a politicilor UNESCO și inițierea de proiecte internaționale.

Ce moștenire lasă mandatul Simonei-Mirela Miculescu

Simona-Mirela Miculescu, care a condus cea de-a 42-a sesiune a Conferinței Generale UNESCO, a evidențiat realizările mandatului său. În discursul de încheiere, susținut pe 30 octombrie la Samarkand, ea a subliniat importanța digitalizării patrimoniului documentar și audiovizual UNESCO, realizată împreună cu Emiratele Arabe Unite. Această inițiativă garantează acces liber cercetătorilor și generațiilor viitoare, scrie Libertatea.ro.

Ambasadoarea a amintit și conferința ce a marcat centenarul Institutului Internațional de Cooperare Intelectuală, predecesorul UNESCO, subliniind rolul colaborării intelectuale și culturale în consolidarea păcii. Miculescu a mulțumit delegațiilor din Franța, Japonia, Monaco și România, precum și președintei Consiliului Executiv și directoarei generale UNESCO.

„Președinția mea a demonstrat că adevărata conducere la UNESCO se bazează nu doar pe rezultate, ci și pe pasiune, responsabilitate și compasiune”, a declarat ambasadoarea. La final, ea a citat pe diplomatului român Nicolae Titulescu: „Chiar dacă nu sunt un far, ci doar o lumânare este suficient. Și chiar dacă nu sunt nici măcar o lumânare, este totuși suficient, pentru că am aprins o altă lumânare”.

