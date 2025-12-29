Țara noastră traversează în această perioadă un val intens de gripă, iar efectele se văd clar în spitale. din Capitală, numărul pacienților care ajung la camera de gardă a crescut semnificativ.

Ce spune managerul Institutului „Matei Balș” despre numărul bolnavilor

În ultimele două săptămâni s-a înregistrat o creștere clară și îngrijorătoare a cazurilor de infecții respiratorii acute. Gripa are un rol dominant în acest val, fiind una dintre principalele cauze ale , potrivit managerului Institutului „Matei Balș”.

„Practic s-au dublat prezentări la nivelul camerei de gardă și această situație este fără discuție oriunde în țară. Mai ales la spitalele de boli infecțioase sau de pediatrie. Așa cum era de așteptat, varianta circulantă, pe care o găsim și în restul Europei, cu o mare preponderență, este și în România.

Noi am făcut secvențiere la nivelul Institutul, la nivelul laboratorului din Matei Balș și am constatat că un procent important se referă la această variantă. Așa cum era de așteptat, nu e ceva diferit. Suntem într-un sezon de gripă aflat într-un punct de intensitate mare. Ne așteptăm ca în următoarele săptămâni și la începutul anului viitor situația să fie una complicată”, a transmis Dr Adrian Marinescu, notează digi24.ro.

Cum ne putem proteja eficient în fața valului de gripă

Dr. Adrian Marinescu subliniază că prevenția este esențială, iar vaccinarea rămâne cea mai sigură metodă de protecție.

„Atenție mare cu oamenii care au peste 60 sau 65 de ani, cei cu boli cronice, copii mici care pot face și complicații. Din păcate, gripa nu e o simplă răceală. Este boala care te pune la pat în mai puțin de 24h. Luați în calcul că există tratamentul antiviral care vă poate ajuta să vă ridicați din parte în timpul cel mai scurt, dacă tratamentul e administrat încă de la debut. Dacă vom face aceste lucruri, eu cred că vom trece cu bine. Dar rămâne acest sezon rece, , la fel ca și în alți ani, cu un mare caracter de sau cu noțiunea de imprevizibil, pentru că e greu de spus ce se va întâmpla”, a mai precizat acesta.