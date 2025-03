România mai are 70 de școli cu toaleta în curte. David: Rog autoritățile locale să nu mai facă astfel de construcții. Curând vom avea buget pentru modernizări (VIDEO)

În România mai există încă 70 de unități școlare cu toaleta în curte. Ministrul Educației, Daniel David, a declarat pentru B1 TV că în curând autoritățile locale vor primi banii necesari pentru lucrările de construcție/amenajare, astfel încât să nu mai existe nicio școală cu toaleta în curte.

Daniel David, despre școlile cu toaleta în curte

„În bugetul din acest an am prins ceea ce aveam înregistrat până acum, toate școlile care aveau în curte, pentru a schimba această situație. Hotărârea de Guvern, dacă nu săptămâna aceasta atunci cealaltă, va trebui să apară și asta înseamnă că vor avea bugetul. În cât timp vor schimba, 3 luni, 6 luni, un an, depinde de fiecare cum o să meargă construcțiile.

Dar mesajul meu către autoritățile locale în același timp e: vă rog, nu mai faceți , construiți la standarde moderne școlile! Că degeaba încercăm noi să corectăm acest lucru, că aceste construcții, lumea trebuie să știe, nu țin de minister, ci de autoritățile locale”, a declarat ministrul Daniel David, în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, pe B1 TV.