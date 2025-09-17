Toamna vine cu o serie de vești bune pentru pasionații de călătorii sau cei care sunt mereu între două țări. După aproape un sfert de secol, românii vor putea opta din nou pentru un zbor direct către statul american Illinois, mai spre Chicago.

Cât va dura un zbor între România și Chicago

Companiile aeriene se întrec în anunțuri și introducerea de noi rute, iar HiSky este una dintre cele care vin cu o super veste. Pe 4 iunie 2026 va avea loc primul zbor spre Chicago, după 24 de ani de la suspendarea acestei rute. Zborul va dura în jur de 11 ore la dus și 10 la întors.

„Am avut o cerere foarte mare din partea diasporei de români care se află acolo și am avut o susținere. Noi am făcut orarul în așa fel încât toate destinațiile unde avem deschise baze de operare precum ar fi Oradea, Cluj, Timișoara și Chișinău să fie conectate cu București, respectiv dacă vorbim să zburăm din alte orașe ale României în total va fi un zbor de mai puțin de 13 ore”, a declarat Aurelia Sadovei, reprezentanta companiei HiSky, pentru .

Parcă nici destinații ca Emiratele Arabe, Zanzibar ori India nu mai par așa departe de când Tarom a anunțat parteneriatul cu FlyDubai.

„Asta înseamnă că toate orașele pe care Tarom le conectează în România, cele 8 orașe, pot acum călători în baza unui singur bilet pe un itinerariu care poate să cuprindă până la 3 sau 4 puncte ca destinație. Practic vii cu bagajele o singură dată, le urci într-un zbor la prima călătorie, iar acestea vor fi transferate automat până la destinația finală”, a explicat Silvia Teodorescu, purtătorul de cuvânt al Tarom.

Ce noi rute au fost introduse recent

Toamna, dar și companiile aeriene, îi îndeamnă pe români să pună pe pauză viața lor de zi cu zi și să plece în vacanță. WizzAir, Ryanair și compania românească Animawings introduc noi zboruri din acest sezon, în unele dintre cele mai cunoscute destinații și nu numai.

a anunțat că a introdus 15 rute noi din această toamnă de la București Otopeni, Cluj-Napoca, Iași și Brașov către destinații cunoscute din Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Suedia, Maroc, Portugalia și nu numai.

Și aeroportul Băneasa a intrat în atenția unei companii aeriene, mai exact Ryanair, care va introduce cinci noi zboruri din luna octombrie. Printre destinații se numără și Memmingen ori Girona. Și Animawings își mărește paleta de oferte, astfel că românii vor putea zbura din Capitală spre Geneva și Sofia, apelând la serviciile companiei românești.

Câți pasageri au ajuns în iulie pe aeroporturile din Români

Introducerea de rute noi nu are beneficii doar pentru turiști, ci și pentru afacerile din România. Odată ce țara își consolidează legăturile cu alte state din zonă, crește și atractivitatea acesteia pentru numele mari din industria de business.

Pe de altă parte, economia țării crește și odată cu turismul, facilitat de aceste zborurile directe. Costurile unei vacanțe scad, în timp ce distanțele dintre state nu mai reprezintă o problemă logistică așa mare.

„E un semn de civilizație și de progres economic să fii cât mai bine legat cu cele mai importante țări din zona în care te afli. Și costurile sunt mult mai mici dacă ai un zbor direct decât în situația în care ești nevoit să faci o escală. Să nu mai spunem că și multe afaceri merg mult mai ușor atunci când ai un zbor direct”, a spus Ciprian Ene, consultant turism.

Numai în luna iulie a acestui an, peste 2,8 milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile din România.

Cu cât a crescut numărul zborurilor de lux din România

Un alt aspect care a crescut în topul priorităților pasagerilor, când vine vorba de mersul cu avionul, este și confortul. Asta o confirmă faptul că anul trecut, la nivel internațional, s-a înregistrat un număr record de pasageri care au călătorit la și first class.

Și analiștii în turism de la noi din țară au observat o creștere a numărului de români care aleg să zboare în cele mai bune condiții. Doar în decursul ultimului an, numărul zborurilor de lux a crescut cu aproape 10% pe aeroporturile din România.