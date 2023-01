România, ţara olimpicilor dar şi a şcolilor cu un computer la zece elevi. Românii, primii din lume la matematică şi informatică

Conform lasată a cincea în lume din punctul de vedere al medaliilor câștigate la Olimpiada de matematică din anul trecut, tot România este şi prima în Europa cu un număr de şase medalii câştigătoare.

Dar, simultan, majoritatea celorlați copii au dificultăți mari atunci când trebuie să folosească matematica practică – relatează

La matematică, România a strâns 430 puncte, în timp ce media a fost de 487 iar cel mai mare punctaj a fost obținut de Estonia, cu 523 puncte

Rezultatele PISA au fost publicate prin Raportul internațional publicat pe 3 decembrie 2018 de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) – „What students know and can do” şi prezintă rezultatele evaluării în țările participante și extrage date de cercetare relevante pentru politicile educaționale.

„Astfel, 47,6% dintre elevii din România s-au situat sub nivelul 2 de competență sau la un nivel inferior acestuia, ceea ce înseamnă că nu pot recunoaște și nu pot interpreta fără sprijin cum poate fi reprezentată matematic o situație simplă (de exemplu, compararea distanței pe două rute alternative sau exprimarea prețului unui produs în diferite monede)

În medie, în țările membre OECD, ponderea elevilor aflați sub nivelul 2 al competențelor matematice a fost de doar 24%”, se arată în studiul citat.

În contrast, aproape jumătate dintre copiii din România nu pot compara cea mai bună rută pentru a ajunge în Grecia și ar fi pasibili să ia o „țeapă” dacă schimbă lei în euro sau invers.

Datele arată că 3% dintre elevii români au obținut performanțe foarte bune (nivelul 5 sau 6) la matematică – pot modela situații matematice complexe, pot selecta, compara și aprecia strategii adecvate de rezolvare a unor probleme; printre aceștia, olimpicii.

România, locul doi în clasamentul „all times” (al tuturor timpurilor) al Olimpiadei Internaționale de Informatică: 123 medalii cu un coputer la şase elevi

Şi la informatică, elevii români obțin rezultate foarte bune la olimpiadă în timp ce mulți alți elevi nu au acces la computere acasă sau în școli iar statul îi ignoră.

În România există 2,8 milioane de elevi şi, potrivit cifrelor oficiale, în școli sunt doar 560.000 computere: un coputer la şase elevi.

Raportul este de 1 la 10 la țară sau chiar mai mare deoarece numărul computerelor este de 4 ori mai mare în școlile de la oraș decât în mediul rural – menţionează .