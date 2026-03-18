Românii se confruntă cu o realitate îngrijorătoare! După vârsta de 50 de ani, mai au în medie doar 13 ani de viață trăiți în stare bună de sănătate. Avertismentul vine de la Luca Niculescu, secretar de stat pentru aderarea la .

De ce ar putea deveni mai scumpe produsele nesănătoase în România

România ia în calcul înăsprirea reglementărilor și majorarea taxelor pentru alimentele nesănătoase, tutun și alcool. Aceste măsuri sunt gândite ca parte a unei strategii mai largi, orientate spre prevenție și scăderea presiunii financiare asupra sistemului medical. Anunțul a fost făcut de Luca Niculescu în cadrul Profit Health.forum. Acesta a explicat că astfel de măsuri sunt deja recomandate în cea mai recentă analiză economică a OCDE.

Contextul este unul deloc încurajator: „La vârsta de 50 de ani, românii au o speranţă de doar 13 ani de viaţă sănătoasă”, a declarat secretarul de stat. Potrivit acestuia, nivelul se situează printre cele mai scăzute din rândul statelor OCDE.

Oficialul a subliniat că aceste cifre reflectă diferențele majore față de economiile dezvoltate. În același timp, ele justifică nevoia unor politici bazate pe prevenție, educație și date concrete.

„OCDE colectează informaţii din ţările membre despre indicatori cheie şi, pe baza datelor, îţi propune politici care au funcţionat în alte ţări şi te ajută să le adaptezi”, a mai precizat Luca Niculescu.