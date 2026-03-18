Românii au în medie doar 13 ani de viață sănătoasă după 50 de ani. Ce măsuri propune OCDE pentru schimbare

Ana Beatrice
18 mart. 2026, 15:35
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Românii se confruntă cu o realitate îngrijorătoare! După vârsta de 50 de ani, mai au în medie doar 13 ani de viață trăiți în stare bună de sănătate. Avertismentul vine de la Luca Niculescu, secretar de stat pentru aderarea la OCDE.

Mai mult, acesta subliniază că organizația recomandă intervenții fiscale asupra produselor cu impact negativ asupra sănătății. Măsurile fac parte dintr-o strategie mai amplă, axată pe prevenție și reducerea costurilor din sistemul medical.

De ce ar putea deveni mai scumpe produsele nesănătoase în România

România ia în calcul înăsprirea reglementărilor și majorarea taxelor pentru alimentele nesănătoase, tutun și alcool. Aceste măsuri sunt gândite ca parte a unei strategii mai largi, orientate spre prevenție și scăderea presiunii financiare asupra sistemului medical. Anunțul a fost făcut de Luca Niculescu în cadrul Profit Health.forum. Acesta a explicat că astfel de măsuri sunt deja recomandate în cea mai recentă analiză economică a OCDE.

Contextul este unul deloc încurajator: „La vârsta de 50 de ani, românii au o speranţă de doar 13 ani de viaţă sănătoasă”, a declarat secretarul de stat. Potrivit acestuia, nivelul se situează printre cele mai scăzute din rândul statelor OCDE.

Oficialul a subliniat că aceste cifre reflectă diferențele majore față de economiile dezvoltate. În același timp, ele justifică nevoia unor politici bazate pe prevenție, educație și date concrete.

„OCDE colectează informaţii din ţările membre despre indicatori cheie şi, pe baza datelor, îţi propune politici care au funcţionat în alte ţări şi te ajută să le adaptezi”, a mai precizat Luca Niculescu.

Cât de aproape este România de aderarea la OCDE

România se apropie de finalul procesului de aderare la OCDE. „Am încheiat 23 din cele 25 de capitole de comitete şi sper să-l încheiem anul acesta”, a transmis Niculescu.

Aderarea ar însemna mai mult decât un simplu statut formal. Practic, România ar intra într-un club al economiilor dezvoltate, unde se stabilesc standardele globale în materie de politici publice. Oficialul a subliniat că OCDE oferă nu doar date comparative esențiale. În plus, pune la dispoziție și instrumente concrete pentru monitorizarea reformelor și adaptarea celor mai bune practici la nivel național.

