În caz de mobilizare, românii din diaspora trebuie să știe câteva detalii. De la începutul anului 2026, autoritățile române au pus în aplicare un mecanism nou pentru întărirea capacității de apărare a țării: serviciul de înrolare voluntară. Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Armata Română urmărește să fie pregătită pentru situații de criză, conflicte armate sau misiuni speciale.

Prin acest program, statul mizează pe atragerea de personal instruit care poate fi activat rapid, fără a apela la măsuri de urgență.

Românii din diaspora, chemați în caz de mobilizare. Ce efective vrea să atingă Armata Românei

Obiectivul autorităților este clar: aproximativ 120.000 de militari, obținuți printr-un mix de cadre active și rezerviști voluntari. Aceștia din urmă vor completa structurile existente și vor putea interveni rapid atunci când situația o cere.

Rezerviștii sunt considerați o piesă-cheie în funcționarea sistemului de apărare, mai ales în contextul regional actual.

Românii din diaspora, chemați în caz de mobilizare. Ce înseamnă, de fapt, statutul de rezervist militar

Rezerviștii militari fac parte din forțele armate, chiar dacă nu se află permanent în activitate. Ei sunt înregistrați oficial și pot fi mobilizați în caz de război, stare de asediu sau alte situații excepționale.

În această categorie intră:

foști militari care au trecut deja prin serviciul militar;

persoane care aleg să urmeze, voluntar, pregătirea militară prevăzută de lege.

Statutul implică instruire periodică și obligația legală de a răspunde convocării statului.

Cine se poate înscrie în programul de înrolare voluntară

Programul este deschis atât femeilor, cât și bărbaților, cu condiția îndeplinirii criteriilor de recrutare și selecție stabilite de Ministerul Apărării Naționale.

Cei admiși urmează o pregătire militară intensivă de patru luni, perioadă în care sunt integrați în structuri militare și instruiți după standarde similare celor aplicate militarilor activi.

Ce primesc voluntarii pe durata instruirii

Pe parcursul pregătirii, voluntarii beneficiază de:

cazare asigurată de armată;

hrană;

asistență medicală completă;

echipament militar;

un venit lunar de aproximativ 4.000 de lei.

După finalizarea programului, participanții semnează un contract cu și dobândesc oficial calitatea de rezervist militar, fiind incluși în evidențele structurilor de apărare, potrivit .

Românii din diaspora, chemați în caz de mobilizare. Ce obligații au cei care se află în străinătate

Legislația prevede reguli clare pentru cetățenii români care au domiciliul în România, dar se află temporar peste hotare. În cazul unor situații excepționale, aceștia nu sunt exonerați de obligațiile militare.

Potrivit Legii nr. 270/2015, dacă este instituită starea de asediu, se declară mobilizarea sau starea de război, rezerviștii și cetățenii încorporabili trebuie să se prezinte în cel mult 15 zile la centrele militare la care sunt arondați.

Chemarea se face printr-o înștiințare scrisă, transmisă la adresa de domiciliu din România. Documentul are caracter oficial și obligatoriu, iar neprezentarea poate atrage consecințe legale.