Românii încheie anul 2025 cu vești excelente! Urmează o perioadă plină de , weekenduri prelungite și chiar o posibilă minivacanță la început de 2026. Atât angajații, cât și elevii se vor bucura de un final de an relaxant și plin de momente liniștite. Vor avea mai mult timp pentru odihnă și pentru a petrece sărbătorile alături de familie și prieteni.

Câte zile libere vor avea românii înainte de Crăciun

Calendarul sărbătorilor legale aduce mai multe zile libere succesive la finalul anului 2025. Această perioadă se transformă într-o pauză binemeritată, ideală pentru relaxare și reîncărcarea bateriilor.

Până la sărbătorile de iarnă, românii se pot bucura de două zile libere legale: 30 noiembrie și 1 decembrie. În 2025, cade duminică, iar Ziua Națională a României este luni, formând un weekend prelungit ideal.

După această perioadă, urmează minivacanța de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie, care cad joi și vineri. Elevii vor intra în vacanța de iarnă pe 20 decembrie 2025, bucurându-se de o pauză generoasă înaintea sărbătorilor.

Cum va arăta începutul anului 2026 pentru români

Noul an începe cu vești excelente pentru români. 1 și 2 ianuarie, joi și vineri, sunt zile libere legale, oferind un weekend prelungit de Anul Nou.

În continuare, luna ianuarie aduce alte două zil libere, pe 6 ianuarie și Sfântul Ioan pe 7 ianuarie, perfecte pentru prelungirea atmosferei de sărbătoare. Elevii se vor bucura de o vacanță de iarnă de 19 zile, din 20 decembrie 2025 până pe 7 ianuarie 2026.

Câte sărbători legale vor avea românii în 2026

Anul 2026 aduce 17 sărbători legale, oferind românilor numeroase ocazii de relaxare și weekenduri prelungite. Primele zile libere vor fi 1 și 2 ianuarie, urmate de Bobotează pe 6 ianuarie și Sfântul Ioan pe 7 ianuarie. Ziua Unirii Principatelor Române va fi sărbătorită pe 24 ianuarie, iar Vinerea Mare pe 10 aprilie.

Paștele Ortodox cade pe 12 aprilie, cu a doua zi liberă pe 13 aprilie. Ziua Muncii este pe 1 mai, iar Rusaliile pe 31 mai și 1 iunie, aceeași dată fiind și Ziua Copilului. Urmează Adormirea Maicii Domnului pe 15 august, Sfântul Andrei pe 30 noiembrie, Ziua Națională pe 1 decembrie, iar Crăciunul pe 25 și 26 decembrie.