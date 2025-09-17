Angajații români vor avea mai multe la sfârșitul acestui an, conform calendarului oficial. Perioada sărbătorilor de iarnă vine cu minivacanțe prelungite, de Crăciun și de Revelion.

Angajații privesc spre finalul anului

Pe măsură ce se apropie finalul acestui an, românii încep să se gândească la din perioadele sărbătorilor de iarnă. În funcție de zilele libere din perioada Crăciunului și a Anului Nou, angajații aleg destinații și fac programările necesare. În lunile decembrie și ianuarie, românii își pot progama minivacanțe prelungite, dat fiind zilele libere oficiale.

Primele zile libere sunt acordate chiar de pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, care împreună cu Ziua Națională din 1 Decembrie. În acea perioadă angajații vor avea o minivacanță de trei zile, de sâmbătă, 29 noiembrie și până pe 1 decembrie, inclusiv, dat fiind că sunt zile libere stabilite prin lege.

Crăciunul, sărbătorit pe 25 și 26 decembrie, pică în acest an la jumătatea săptămânii, în zilele de joi și vineri. Iar prin alăturarea celor două zile libere din weekend și cu alte eventuale zile-punte, în condițiile în care 31 decembrie, ziua anului nou, pică într-o miercuri, românii ar putea avea o vacanță de iarnă pe cinste. Aceasta s-ar întinde de pe 24 decembrie până pe 8 ianuarie.

Sau, în cazul în care nu mai au dreptul la zile de concediu, pentru a face puntea între sărbători, aceștia ar putea avea două minivacanțe, una de patru zile – 25 – 28 decembrie și a doua de șapte zile – 31 decembrie – 8 ianuarie. Prin lege, zilele de 1 și 2 ianuarie (joi și vineri) sunt declarate sărbători legale, la fel ca și zilele de 6 și 7 ianuarie. Cum weekendul pică în perioada 3-4 ianuarie, ar fi nevoie doar de o zi punte, luni, 5 ianuarie.

Calendarul zilelor libere în 2026

La finalul anului 2025 și începutul lui 2026, elevii vor avea parte de vacanța de iarnă. Vacanța de iarnă va începe sâmbătă, 20 decembrie 2025 și se va încheia duminică, pe 4 ianuarie 2026, conform calendarului școlar stabilit de Ministerul Educației.

Pe de altă angajații vor avea parte de mai multe zile libere, conform calendarului oficial, stabilit prin Codul Muncii. Acestea pică în următoarele zile:

ziua de 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

zilele de 10–13 aprilie – Sărbătorile Pascale (Paștele ortodox)

ziua de 1 mai (vineri) – Ziua Internațională a Muncii

ziua de 31 mai (duminică) – Rusalii (prima zi)

ziua de 1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii

ziua de 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

ziua de 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

ziua de 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

zilele de 25–26 decembrie (vineri și sâmbătă) – Crăciunul.

În funcție de datele din calendar, angajații pot beneficia de zile libere, ce urmează să fie recuperate, pentru a face punte între sărbătorile legale și weekend, potrivit zilelibere.com.

Ce se întâmplă cu angajații care nu pot primi libere

stabilește că angajații care nu pot primi zile libere în perioada sărbătorilor legale, trebuie să beneficieze de zile libere în compensare. Acestea se acordă într-un termen de 30 de zile de la datele stabilite în calendar. Legea prevede că activitatea nu poate fi întreruptă în anumite domenii precum:

sănătatea;

transporturile;

serviciile de urgență;

alimentația publică.

Conform Codului Muncii, angajații care îi desfășoară activitatea în aceste domenii au dreptul la compensare cu zile libere. Acolo unde nu este posibilă acordarea de zile libere în compensare, angajatorii trebuie să acorde sume de bani, în compesație, la salariu. Valoarea acestor sume se stabilește prin negocierile la contractele colective de muncă.

Angajatorii care încalcă Codul Muncii și nu respectă aceste prevederi din legislația în vigoare riscă sancțiuni usturătoare. Amenzile, în cazul lor sunt de cuprinse între 5.000 până la 20.000 lei. Aceste sunt acordat mai ales în cazul în care nu se dau zile libere sau nu se compensează corect timpul lucrat de angajații îndreptățiți.