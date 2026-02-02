Romgaz ar putea exercita o presiune pe piața gazelor naturale, după liberalizarea prețurilor, iar acest lucru ar putea duce la scăderea facturilor. Este recomandarea pe care o face Consiliul Concurenței prin șeful său, Bogdan Chirițoiu.

Romgaz poate influența prețul gazelor naturale

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a declarat că intrarea Romgaz pe piaţa de furnizare a gazelor este un lucru bun. După liberalizarea acestei piețe, el se așteaptă ca această companie să exercite o presiune asupra altor furnizori, care să ducă la scăderea prețurilor. Președintele a precizat că a recomandat Guvernului să nu mai amâne eliminarea plafonării la gaze.

Chirițoiu a comparat situația de pe piața gazelor naturale cu cea de la momentul liberalizării prețurilor la enegia electrică. În realtate, în ciuda a ceea ce susține Bogdan Chirițoiu, cum că Hidroelectrica a avut un impact pozitiv, facturile românilor au explodat. Așa cum s-a văzut, Guvernul nu a luat măsurile necesare pentru ca piața să fie cu adevărat concurențială.

„La liberalizarea pieţei de electricitate, ce a fost interesant de observat este că avem Hidroelectrica, care până acum cred că a avut un rol pozitiv în piaţă, pentru că intrarea Hidroelectrica în piaţă a crescut concurenţa, a pus presiune asupra celorlalţi furnizori şi am văzut cum preţurile celorlalţi furnizori au scăzut. După ce s-a liberalizat piaţa, s-a venit cu anumite oferte. În timp, ofertele acestea au scăzut. Prezenţa în piaţă a Hidroelectrica a exercitat o presiune asupra celorlalţi furnizori şi i-a obligat să reducă preţurile”, a declarat șeful Consiliului Concurenței.

În opinia sa, reglementările au fost îmbunătățite, iar riscul speculativ de pe piața energiei electrice s-ar fi diminuat.

Chirițoiu se așteaptă la o mișcare simiară pe piața gazelor

spune că este de așteptat o mișcare similară pe . El crede că după eliminarea plafonării, Romgaz ar putea exercita o presiune care să ducă la reducerea tarifelor.

„În 2026 o să avem probabil acelaşi lucru la gaze. Probabil vom avea o liberalizare a pieţei de gaze, cel puţin asta e recomandarea noastră către Guvern: să nu mai prelungească actuala măsură de plafonare. Şi, similar cu electricitatea, Romgaz este pregătit să intre pe piaţa de furnizare şi cred că acesta este un lucru bun. Repet: cum Hidroelectrica a crescut presiunea concurenţială asupra furnizorilor de electricitate, la fel ne aşteptăm ca Romgaz să execute o presiune în piaţa furnizării de gaze şi să vedem preţurile scăzute”, a susţinut Chiriţoiu, într-o conferinţă de presă.

Şeful autorităţii de concurenţă a mai spus că România este singura țară din UE care menține un preț plafonat la gaze. Din acest motiv, oficialii de la Bruxelles au inițiat o procedură de infringement.

„Momentan, gazul a revenit la preţul dinainte de invazia rusă în Ucraina, că atunci a fost creşterea mare de preţ. Undeva preţurile sunt similare cu cele dinainte de criză, când era liberalizat gazul – dacă vă aduceţi aminte, România deja liberalizase – deci, acum, dacă preţurile au revenit, e normal să mergem şi noi pe liberalizare. Oricum, suntem singura ţară din Uniune care a mai rămas cu intervenţie pe gaze. Din cauza asta avem şi o procedură de infringement deschisă”, a mai spus șeful Consiliului Concurenței.

Plafonarea prețurilor la gaze a avut rolul său

Bogdan Chrițoiu este de părere că măsura de plafonare a prețurilor a avut rolul său la momentul impunerii, în 2022, în contextul războiului din Ucraina. Ulterior, dat fiind că preșurule au scăzut, este normal să se revină la o piață liberalizată.

„Cred că măsura asta a avut rolul ei în momentul când preţurile au crescut foarte mult, la începutul invaziei ruse în Ucraina, dar, repet, piaţa s-a adaptat, preţurile au scăzut, tot restul Europei a liberalizat, aşa că are sens să liberalizăm şi noi. Vom vedea ce va decide coaliţia, dar noi am fost întrebaţi şi recomandarea noastră a fost cea pe care v-am spus-o mai devreme”, a explicat el.

În acest context, Chiriţoiu a subliniat că intrarea Romgaz pe piaţa de furnizare ar creşte concurenţa şi ar duce la evitarea majorărilor de preţ.

„La gaze suntem mai bine corelaţi cu restul Europei decât la electricitate, vedem că preţurile la gaze pe pieţele europene nu sunt atât de mari. Nu contează foarte mult producţia ta, contează cât de bine eşti conectat cu ceea ce se întâmplă în afară (…) Noi întâmplător suntem acum cei mai mari producători de gaze din Uniunea Europeană, dar poţi să n-ai gaze. Majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană n-au gaze producţie proprie, dar asta nu înseamnă că au preţuri mari la gaze. Dacă ai suficiente conducte prin care poţi să aduci gaze din altă parte, dacă eşti integrat în piaţă, o să ai acelaşi preţ pe care îl au şi producătorii de gaze„, a transmis Chirițoiu.

Romgaz poate juca un rol important

Preşedintele Consiliului Concurenţei a admis că pot fi mici diferenţe legate de costul de transport al gazelor. În esență, el a spus că nu este o diferenţă de preţ între gazele produse și cele exportate.

„Însă contează dacă ies sau intră bani în ţară. Asta contează: dacă ai deficit comercial sau dacă ai excedent comercial. De asta e important să produci, nu ca să ai preţ mai mic, dar ca să nu pierzi bani, să nu iasă bani din ţara ta, Dacă tu exporţi îţi intră bani, câştigi. Dacă imporţi, ies bani din ţară, trebuie să faci rost de ei în alt fel. Acesta e sensul producţiei, nu preţul în sine. Dar merge mai bine piaţa europeană de gaze din punct de strict al pieţei, mai bine decât piaţa de electricitate”, a adăugat el.