Rulada de dovlecel și sfeclă roșie este un preparat care prezintă multe avantaje. Pe lângă modul spectaculos în care arată și gustul care te cucerește de la prima mușcătură, rulada este gata în doar câteva minute, iar procesul de preparare este unul ușor. Ținând cont de toate acstea, ați face bine să o treceți pe lista de preparate care ajung pe masa festivă.

De ce ingrediente ai nevoie

Ingrediente:

2 dovlecei mici;

1 sfeclă roșie;

3 ouă;

3 linguri cu vârf de făină;

5 linguri cașcaval ras:

1 legătură mărar proaspăt;

sare și piper după gust;

cremă de brânză;

proaspăt.

Rețetei i se poate adăuga și carne sau somon afumat, pentru un plus de aromă, sau verdețuri proaspete, pentru o notă mai fresh.

Cum se prepară rulada de dovlecel și sfeclă roșie

Preparaea începe cu pregătirea legumelor. Sfleca se dedă prin găurile cele mai mici ale unei răzătoare, iar dovleceii – pe găurile mai mari. Peste legumele rase se adaugă un praf de sare. Se lasă preț de cinci minute într-un bol, astfel încât să se scurgă excesul de apă. Ulterior, se și storc bine legumele, pentru a evita pe cât posibil ca rulada să capete o textură apoasă.

După pregătirea legumelor, dovleceii și sfecla rasă se pun într-un bol încăpător, unde se adaugă și ouăle și mărarul proaspăt tocat. Se încorpoează făina și cașcavalul ras, apoi se mai condimentează o dată cu sare, dar și cu piper. Cantitatea de condimente adăugate ține de preferințele fiecăruia. Se amestecă bine până la obținerea unei compoziții omogene și ușor de întins.

Urmează pasul în care preparatul va căpăta forma unei rulade. Pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, se întinde cât mai uniform posibil amestecul de legume. Ulterior, tava se bagă în cuptorul preîncălzit la 180°C, unde va sta preț de 18–20 de minute. Aluatul este copt atunci când se încheagă și capătă o ușoară nuanță aurie.

Aluatul se lasă la răcit preț de câteva minute, apoi se acoperă cu un strat subțire de cremă de brânză. Se adaugă frunzele de spanac, precum și alte verdețuri preferate și se rulează cu grijă aluatul. Este important să fie suficient de strâns, dar totodată, să nu se aplice forță pentru a nu crăpa.

Rețeta a făcut furori pe , iar pe mesele festive ale multor români este de așteptat să apară și acest preparat.