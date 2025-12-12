B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Rulada de dovlecel și sfeclă roșie, aperitivul ideal pentru masa festivă. Află cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie

Rulada de dovlecel și sfeclă roșie, aperitivul ideal pentru masa festivă. Află cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie

B1.ro
12 dec. 2025, 18:20
Rulada de dovlecel și sfeclă roșie, aperitivul ideal pentru masa festivă. Află cum se prepară și de ce ingrediente ai nevoie
Sursă foto: TikTok/ @ cosanzenele.gatesc

Rulada de dovlecel și sfeclă roșie este un preparat care prezintă multe avantaje. Pe lângă modul spectaculos în care arată și gustul care te cucerește de la prima mușcătură, rulada este gata în doar câteva minute, iar procesul de preparare este unul ușor. Ținând cont de toate acstea, ați face bine să o treceți pe lista de preparate care ajung pe masa festivă. 

De ce ingrediente ai nevoie

Ingrediente:

  • 2 dovlecei mici;
  • 1 sfeclă roșie;
  • 3 ouă;
  • 3 linguri cu vârf de făină;
  • 5 linguri cașcaval ras:
  • 1 legătură mărar proaspăt;
  • sare și piper după gust;
  • cremă de brânză;
  • spanac proaspăt.

Rețetei i se poate adăuga și carne sau somon afumat, pentru un plus de aromă, sau verdețuri proaspete, pentru o notă mai fresh.

Cum se prepară rulada de dovlecel și sfeclă roșie

Preparaea începe cu pregătirea legumelor. Sfleca se dedă prin găurile cele mai mici ale unei răzătoare, iar dovleceii – pe găurile mai mari. Peste legumele rase se adaugă un praf de sare. Se lasă preț de cinci minute într-un bol, astfel încât să se scurgă excesul de apă. Ulterior, se și storc bine legumele, pentru a evita pe cât posibil ca rulada să capete o textură apoasă.

După pregătirea legumelor, dovleceii și sfecla rasă se pun într-un bol încăpător, unde se adaugă și ouăle și mărarul proaspăt tocat. Se încorpoează făina și cașcavalul ras, apoi se mai condimentează o dată cu sare, dar și cu piper. Cantitatea de condimente adăugate ține de preferințele fiecăruia. Se amestecă bine până la obținerea unei compoziții omogene și ușor de întins.

Urmează pasul în care preparatul va căpăta forma unei rulade. Pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, se întinde cât mai uniform posibil amestecul de legume. Ulterior, tava se bagă în cuptorul preîncălzit la 180°C, unde va sta preț de 18–20 de minute. Aluatul este copt atunci când se încheagă și capătă o ușoară nuanță aurie.

Aluatul se lasă la răcit preț de câteva minute, apoi se acoperă cu un strat subțire de cremă de brânză. Se adaugă frunzele de spanac, precum și alte verdețuri preferate și se rulează cu grijă aluatul. Este important să fie suficient de strâns, dar totodată, să nu se aplice forță pentru a nu crăpa.

Rețeta a făcut furori pe TikTok, iar pe mesele festive ale multor români este de așteptat să apară și acest preparat.

Tags:
Citește și...
Un ajutor de stat de peste 3 miliarde de lei pentru Valea Jiului: patru mine de cărbune se închid oficial. Nicușor Dan a promulgat legea
Eveniment
Un ajutor de stat de peste 3 miliarde de lei pentru Valea Jiului: patru mine de cărbune se închid oficial. Nicușor Dan a promulgat legea
A treia seară de proteste, în București: „O justiție capturată înseamnă sfârșitul statului de drept. Nu mai avem timp de amânări”. În ce alte orașe mai au loc manifestații
Eveniment
A treia seară de proteste, în București: „O justiție capturată înseamnă sfârșitul statului de drept. Nu mai avem timp de amânări”. În ce alte orașe mai au loc manifestații
Cum alegi între un pătuț din lemn și unul pliabil: sfaturile BabyNeeds pentru părinții din România
Eveniment
Cum alegi între un pătuț din lemn și unul pliabil: sfaturile BabyNeeds pentru părinții din România
România este lider european la diversitatea genetică a ursului brun. Între 10.600 și 12.700 de exemplare în țara noastră
Eveniment
România este lider european la diversitatea genetică a ursului brun. Între 10.600 și 12.700 de exemplare în țara noastră
Instanța a decis: Fostul șef Romsilva rămâne fără job și e obligat să dea înapoi bonusul uriaș de pensionare. Câți bani are de returnat
Eveniment
Instanța a decis: Fostul șef Romsilva rămâne fără job și e obligat să dea înapoi bonusul uriaș de pensionare. Câți bani are de returnat
În plin cutremur în justiție, Lia Savonea ar fi vrut să mai scape de un judecător ostil. Ședință cu scandal la Înalta Curte
Eveniment
În plin cutremur în justiție, Lia Savonea ar fi vrut să mai scape de un judecător ostil. Ședință cu scandal la Înalta Curte
Sore a ajuns pe mâna medicului estetician: „Nu mai pot așa!”. Ce intervenție și-a făcut artista
Eveniment
Sore a ajuns pe mâna medicului estetician: „Nu mai pot așa!”. Ce intervenție și-a făcut artista
Apar suspiciuni tot mai grave în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Care este adevărata cauză a decesului fostei ministre a Justiției
Eveniment
Apar suspiciuni tot mai grave în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Care este adevărata cauză a decesului fostei ministre a Justiției
Un muncitor din Kenya, care lucrează în Brașov, e nemulțumit de salariul din România. În ce țară plănuiește să plece (VIDEO)
Eveniment
Un muncitor din Kenya, care lucrează în Brașov, e nemulțumit de salariul din România. În ce țară plănuiește să plece (VIDEO)
Mesajul judecătoarei Raluca Moroșanu după susținerea colegului său în scandalul documentarului Recorder. Ce a transmis judecătoarea pe Facebook
Eveniment
Mesajul judecătoarei Raluca Moroșanu după susținerea colegului său în scandalul documentarului Recorder. Ce a transmis judecătoarea pe Facebook
Ultima oră
18:40 - Reacții diametral opuse: Ce a anunțat Călin Georgescu spre deosebire de George Simion, în scandalul justiției din România
18:11 - Un ajutor de stat de peste 3 miliarde de lei pentru Valea Jiului: patru mine de cărbune se închid oficial. Nicușor Dan a promulgat legea
18:03 - Românii vor plăti două taxe pentru coletele mici de pe Shein, Temu și AliExpress, după ce și UE a decis să introducă o taxă vamală similară. Costul total
17:35 - Un tunel secret la granița Poloniei cu Belarus a ieșit la iveală. Ce spun autoritățile (VIDEO)
17:34 - A treia seară de proteste, în București: „O justiție capturată înseamnă sfârșitul statului de drept. Nu mai avem timp de amânări”. În ce alte orașe mai au loc manifestații
17:10 - Cum alegi între un pătuț din lemn și unul pliabil: sfaturile BabyNeeds pentru părinții din România
17:06 - Fanii MAGA, îngrijorați de starea de sănătate a lui Donald Trump. Cum a justificat Casa Albă vânătăile președintelui american
17:02 - România este lider european la diversitatea genetică a ursului brun. Între 10.600 și 12.700 de exemplare în țara noastră
16:59 - Instanța a decis: Fostul șef Romsilva rămâne fără job și e obligat să dea înapoi bonusul uriaș de pensionare. Câți bani are de returnat
16:42 - În plin cutremur în justiție, Lia Savonea ar fi vrut să mai scape de un judecător ostil. Ședință cu scandal la Înalta Curte