Intervențiile Salvamont din ultimele 24 de ore arată cât de periculoase pot deveni deplasările montane în plină iarnă, atunci când condițiile meteo se degradează rapid. Ninsorile, vântul puternic și riscul crescut de avalanșă au pus presiune majoră pe echipele de salvatori din mai multe zone ale țării

Câte intervenții au avut loc și unde au fost cele mai multe solicitări

În ultimele 24 de ore, Dispeceratul Național Salvamont a înregistrat zeci de apeluri de urgență, intervențiile fiind necesare în nu mai puțin de 14 județe. a anunțat că a răspuns la 73 de solicitări venite din zone montane diverse, în contextul unor condiții dificile de teren și vizibilitate.

Cele mai multe apeluri au fost înregistrate în județul Maramureș, unde salvamontiștii au intervenit de 16 ori. În Gorj și în zona Predealului au fost câte șapte intervenții, iar în Lupeni au fost consemnate cinci solicitări distincte.

Ce s-a întâmplat cu persoanele salvate de pe munte

În urma intervențiilor, 76 de persoane au fost salvate de echipele Salvamont, multe dintre ele având nevoie de îngrijiri medicale. Dintre acestea, 30 au fost transportate la spital cu ambulanțe SAJ, SMURD sau autospeciale Salvamont, în funcție de gravitatea situației.

Restul turiștilor au primit îngrijiri medicale la fața locului sau au fost preluați de aparținători, după ce starea lor a fost stabilizată de salvatori.

Cum arată situația în celelalte zone montane și ce recomandă salvatorii montani

Intervenții au fost raportate și în alte regiuni ale țării, semn că riscurile sunt extinse la nivel național. În Alba, Neamț, Voineasa și Vatra Dornei au fost câte patru apeluri, în timp ce în Bihor, Prahova și Mureș au fost câte trei solicitări. În județele Brașov, Cluj, Sibiu și Suceava au fost câte două intervenții, iar în Harghita a fost înregistrat un singur apel de urgență.

avertizează că riscul de este ridicat în mai multe masive, mai ales la altitudini de peste 1.800 de metri. În Munții Făgăraș și Bucegi, dar și în masivele Țarcu-Godeanu și Parâng-Șureanu, s-a depus un strat nou de zăpadă de 30–45 centimetri.

Zăpada proaspătă s-a așezat peste straturi vechi și instabile, iar vântul a creat acumulări periculoase pe creste și versanți înclinați. Încălzirea vremii și episoadele de ninsoare pot declanșa avalanșe spontane sau la trecerea turiștilor, scrie Jurnalul.ro.

Pe lângă intervențiile de urgență, dispeceratul Salvamont a primit 58 de apeluri de la turiști care au cerut recomandări înainte de a porni pe trasee. Salvatorii îi sfătuiesc să evite traseele alpine neamenajate, să verifice prognoza meteo și să folosească echipament adecvat sezonului.