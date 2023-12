Sanitas anunță declanșarea conflictului colectiv de muncă, după eșuarea negocierilor privind majorările salariale: „Nu am obţinut nimic”

Sanitas a anunțat, miercuri, că structura de conducere a federației sindicale a decis strângerea de semnături pentru declanșarea conflictului colectiv de muncă în domeniile Sănătate și Asistență Socială, dat fiind că negocierile cu Guvernul în vedera anul viitor au eșuat.

Sanitas anunță declanșarea conflictului colectiv de muncă, după eșuarea negocierilor privind majorările salariale

„Consiliul Național al Federației SANITAS întrunit astăzi, 13 decembrie și încheiat acum, a luat act de faptul că negocierile de astăzi cu Guvernul României au eșuat, în sensul că solicitarea noastră de creștere a veniturilor tuturor categoriilor de lucrători din SĂNĂTATE, în anul 2024, a fost respinsă şi a hotărât că, începând de luni, 18 decembrie 2023, toate organizațiile SANITAS din țară vor începe strângerea de semnături pentru declanșarea conflictului colectiv de muncă atât în SĂNĂTATE cât și în Asistența Socială”, a transmis Sanitas,

Pope (Sanitas): Guvernul nu a acceptat o majorare salarială cu 20% din ianuarie

La finalul discuțiilor de azi, Iulian Pope, prim-vicepreşedintele Federaţiei Sanitas, a declarat că Guvernul a refuzat propunerea de mărire a salariilor din Sănătate cu 20% de la 1 ianuarie 2024.

„Discuţiile au decurs nefructuos pentru noi astăzi, Guvernul ne-a cerut răgaz pentru primul trimestru al anului viitor. Discuţiile noastre din vară au fost altele, astăzi nu am primit nimic ferm, cert şi concret din partea Guvernului României. Am avut întâlnire cu premierul României, vicepremierul, domnul ministru al Sănătăţii şi o echipă tehnică, am pus pe masă toate problemele din Sănătate. (…)

Medicii refuză să facă gărzi, sunt spitale care se chinuie să acopere liniile de gardă pentru că acestea sunt prost plătite. Bănuiesc că ştiţi că asistenţii medicali sunt aproape de salariul minim pe economie pe care l-a stabilit Guvernul pentru anul 2024, personalul TESA este nemulţumit. (…)

Am solicitat o creştere în alt ritm pentru Sănătate decât e prevăzut în ordonanţa trenuleţ. O creştere cu 20% de la 1 ianuarie 2024 cred că ar fi fost o gură de aer pentru toţi lucrătorii din sistemul sanitar. Nu s-a găsit nicio soluţie de creştere salarială, rămânem pe prevederea din ordonanţa trenuleţ, 5% ca pentru toţi bugetarii. Nu am putut să obţinem astăzi de la Guvern altceva. Vom continua discuţiile în perioada următoare”, a declarat Iulian Pope, potrivit