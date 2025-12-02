Scene șocante într-un magazin de lux din centrul orașului ! Un bărbat, în vârstă de 32 de ani, a fost prins după ce a înghițit un pandantiv Fabergé în ediție limitată, încercând să-l fure. Poliția l-a arestat pe loc, însă bijuteria de zeci de mii de nu a fost încă recuperată.

A ridicat bijuteria, a înghițit-o și a încercat să plece

Totul s-a întâmplat vineri, 28 noiembrie. Angajații unui magazin de bijuterii din Auckland au alertat autoritățile după ce au observat un comportament suspect. Un bărbat a ridicat un pandantiv Fabergé expus în vitrină și, spre surprinderea tuturor, l-a înghițit rapid, cu intenția de a-l fura.

Poliția a ajuns în câteva minute la fața locului și l-a arestat pe suspect chiar în interiorul magazinului.

„Echipa de patrulare din centrul orașului Auckland a intervenit câteva minute mai târziu, arestând bărbatul în interiorul magazinului”, a declarat Grae Anderson, comandantul secției, citat de The Guardian.

Cât costa bijuteria

Suspectul a pus ochii pe o piesă extrem de valoroasă. Documentele juridice, consultate de RNZ News, arată că pandantivul Fabergé, în formă de ou, ediție limitată, valora nu mai puțin de 33.585 de dolari.

Piesa este realizată din aur galben de 18 karate, decorată cu email verde, diamante și safire. În interior se ascundea o „surpriză Fabergé”: o mică caracatiță din același aur de 18K, cu ochi din diamante negre, un detaliu care i-a crescut și mai mult valoarea.

Pandantivul nu a fost recuperat

În ciuda arestării rapide, bijuteria nu se află încă în posesia autorităților. Situația este una mai delicată, iar polițiștii încă așteaptă.

„În acest moment, pandantivul nu a fost încă recuperat”, a precizat Grae Anderson. Bărbatul rămâne în arest preventiv și urmează să fie adus în fața instanței pe 8 decembrie, la Tribunalul Districtual din Auckland.

Bărbatul de 32 de ani nu este la prima tentativă de furt. Acesta este acuzat că, pe 12 noiembrie, a sustras un iPad dintr-un alt magazin de lux, iar în ziua următoare a furat o litieră pentru pisici și un tratament antiparazitar în valoare de 100 de dolari dintr-o locuință privată.