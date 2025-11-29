Ucraina este zguduită de un val de scandaluri de corupție, ajuns până în cercul apropiat al președintelui Volodimir Zelenski. Șeful de cabinet, Andriy Yermak, a demisionat după percheziții ale procurorilor anticorupție ucraineni, sprijiniți de FBI. Informația conform căreia FBI cercetează cazul de corupție a lui Andriy Yermak a fost anunțată pentru prima dată în media din România, în urmă cu câteva săptămâni, în emisiunea Check Media, de pe B1 Tv, unde invitat permanent este regizorul și omul de afaceri Bobby Păunescu.

America și UE cer ca Ucraina să ia măsuri concrete în lupta anti-corupție

Războiul a adus în Ucraina un flux masiv de bani și echipamente. O parte a populației trăiește în condiții grele, cu penurii frecvente, în timp ce, o minoritate pare să profite de fondurile venite din afara țării. Tensiunile din ultimele zile au determinat partenerii occidentali să ceară rezultate concrete în lupta anticorupție. au inițiat presiunile asupra Ucrainei, cerându-le celor de la conducere să ia decizii eficiente pentru a combate corupția. Odată cu intensificarea scandalurilor și apariția unor noi probe, și partea europeană a lansat un avertisment pentru țara aflată în război: răbdarea și toleranța scad.

Kievul a anunțat audituri suplimentare și verificări la ministere, însă, măsurile sunt considerate insuficiente de unele voci.

Câți bani primiți de Ucraina ca ajutoare externe au fost furați

Steve Hanke, profesor la Universitatea Johns Hopkins, a analizat amploarea finanțărilor. El a vorbit despre totalul ajutoarelor și despre un posibil procent pierdut prin corupție. Economistul invocă precedente care au avut loc și în alte teatre de conflict.

„Dacă vă uitați la suma totală de bani care a fost pompată în Ucraina din 2022, aceasta este de aproximativ 360 de miliarde de dolari.

Conform calculelor mele, componenta de corupție a acestei sume va crește cu aproximativ 15-30%. Poate mai aproape de pragul de 30%. Atât a fost ajutorul american furat în Afganistan.

Corupția a fost de doar 30%. Cred că avem cam același lucru și cu Ucraina. Și sunt mulți bani.

Dacă luăm chiar și minimul, adică 15%, atunci hoții au băgat 54 de miliarde în buzunar. Iar dacă este vorba de 30%, atunci sunt 108 miliarde de dolari, respectiv. O plăcere scumpă!”

Ulterior, Hanke a revenit cu o postare pe . Mesajul a reiterat cifrele și intervalul estimat.

„Suma totală de bani injectată în Ucraina din 2022 este de aproximativ 360 de miliarde de dolari. Estimez că 15-30% din ajutorul total reprezintă corupția. Asta înseamnă că 54-108 miliarde de dolari umplu buzunarele celor corupți”.

Ucraina, la coada clasamentelor internaționale când vine vorba de corupție

Percepția corupției rămâne o problemă majoră pentru Kiev. Transparency International a publicat, recent, Indicele de Percepție a Corupției (IPC), la care Ucraina s-a clasat pe locul 116 din 180 de state. În regiunea Europa–Asia Centrală, doar Rusia stă mai prost, ocupând locul 128, potrivit Știri pe Surse.

Autoritățile promit reforme accelerate, în vreme ce societatea civilă și partenerii occidentali cer fapte.