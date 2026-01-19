Schimbări majore pentru prosumatorii din România. Legislația care reglementează activitatea prosumatorilor din România este pe punctul de a suferi modificări importante. Ministerul Energiei a inițiat un proiect de ordonanță de urgență care rescrie regulile jocului pentru cei care produc și consumă energie electrică, introducând atât beneficii noi, cât și obligații suplimentare.

Cea mai discutată schimbare vizează faptul că prosumatorii vor fi obligați să plătească dezechilibrele pe care le generează în Sistemul Energetic Național (SEN), costuri care până acum erau suportate indirect de toți consumatorii.

În prezent, în România există peste 280.000 de prosumatori, iar numărul lor continuă să crească accelerat.

Ce este „clientul activ” și ce obligații aduce această categorie

Una dintre modificările-cheie ale Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 este introducerea conceptului de „client activ”, categorie în care vor fi incluși și prosumatorii.

„Clienţii activi au responsabilitatea din punct de vedere financiar pentru dezechilibrele pe care le produc în SEN; în acest sens, aceştia sunt părţi responsabile cu echilibrarea sau deleagă responsabilitatea lor în materie de echilibrare”, se arată în textul proiectului de ordonanță de urgență.

Prin această schimbare, autoritățile urmăresc o responsabilizare mai mare a tuturor actorilor din piața de energie.

Schimbări majore pentru prosumatorii din România. Ce urmărește statul prin aceste modificări legislative

Potrivit notei de fundamentare, scopul principal al proiectului este crearea unui cadru modern, adaptat tranziției energetice, care să ofere consumatorilor mai multă protecție și opțiuni flexibile.

Inițiatorii își propun „stabilirea unui cadru nou prin care să se amelioreze drepturile și protecția consumatorilor, permițându-le acestora să beneficieze de tranziția energetică, să își decupleze facturile la energie electrică de variațiile prețurilor pe termen scurt de pe piețele energiei, să reechilibreze riscul dintre furnizori și consumatori, iar aceștia din urmă să aibă acces la o gamă largă de oferte, astfel încât să poată alege un contract care corespunde nevoilor proprii”.

Ce sunt dezechilibrele din sistemul energetic și cine le plătește acum

Sistemul energetic național funcționează într-un echilibru permanent între producție și consum. Orice diferență neprevăzută generează costuri suplimentare.

„Întrucât energia electrică se deplasează cu viteza luminii, aceasta trebuie consumată în același timp în care este produsă. Stocarea este capabilă să ușureze această provocare, însă nu avem nici pe departe suficientă”, a explicat, pentru , Victor Gavrilă, managerul proiectului pentru prosumatori EnergiaTa, din cadrul EFdeN.

Pentru menținerea stabilității rețelei, este nevoie de prognoze exacte, atât din partea consumatorilor, cât și a producătorilor.

„Dacă tot fluxul de energie decurge conform așteptărilor, prețul energiei rămâne cel negociat în prealabil. Însă dacă apar diferențe spontane (producții sau consumuri mai mari decât cele preconizate), Transelectrica este arbitrul care se asigură că rețeaua nu pică din vină acestor diferențe. Dacă apare un dezechilibru, Transelectrica intervine pe Piața de Echilibrare, cerând unor producători (ca Hidroelectrica sau centralele pe gaz) să crească sau să scadă producția instantaneu”.

Până acum, aceste costuri ajungeau, indirect, în facturile tuturor consumatorilor.

Schimbări majore pentru prosumatorii din România. De ce vor fi obligați să suporte aceste costuri

Conform noilor reguli pentru prosumatori, dezechilibrele generate de energia injectată în rețea vor fi plătite direct de către cei care le produc. Astfel, furnizorii nu vor mai transfera aceste costuri către toți clienții.

Pentru a limita impactul financiar, prosumatorii vor fi nevoiți să investească în soluții de gestionare a energiei, precum sisteme de control al puterii sau stocare.

Cum sunt încurajați prosumatorii să consume mai mult din energia proprie

Noile reguli vin cu un obiectiv clar: creșterea autoconsumului. În anii anteriori, doar aproximativ 40% din energia produsă de prosumatori era consumată local, restul fiind livrat în rețea.

„Anii trecuți s-a estimat că doar 40% din energia produsă de prosumatori e autoconsumată, deci peste jumătate din aceasta ajungea în rețea. În scopul acesta noi am scris un ghid al creșterii autoconsumului în care explicăm cum pot crește inclusiv economiile, cu accent pe beneficiile responsabilizării, și nu doar pe obligații (energiata.org/ghid)”, a explicat Victor Gavrilă.

Schimbări majore pentru prosumatorii din România. Ce drepturi noi primesc

Pe lângă obligații, proiectul de OUG introduce și beneficii importante:

posibilitatea de a se agrega cu alți consumatori

opțiunea de a dona energia către spitale, biserici sau gospodării vulnerabile

încheierea mai multor contracte de furnizare pentru același loc de consum

delegarea gestionării energiei către un terț specializat

eliminarea taxării duble pentru energia stocată

informarea clară privind impactul prețurilor dinamice.

Există contradicții în noile prevederi?

Victor Gavrilă atrage atenția asupra unor neclarități legate de contractele cu preț fix:

• „Pe de o parte se garantează că prețul trebuie să rămână neschimbat pe durata contractului. Pe de altă parte se spune că pentru un preț fix se poate introduce un element flexibil, precum variații de preț în perioade de vârf și în afara lor, și că este permisă modificarea elementelor reglementate.

• La altă pagină se precizează că furnizorii cu peste 200.000 clienți finali în portofoliu au obligația să încheie contracte pe durată determinată de minimum 1 an și cu prețuri fixe – deci clienții care vor să nu fie luați prin surprindere de prețuri dinamice vor avea cel puțin un furnizor cu preț fix, însă după ce definiție vor fi acestea? Prima cu garanția că rămâne neschimbat, sau a doua – că pot apărea totuși elemente flexibile? Eu unul nu am înțeles încă asta”.

Schimbări majore pentru prosumatorii din România. Cum vor fi protejați consumatorii vulnerabili

Noile modificări permit sprijinirea mai eficientă a . Prosumatorii pot dona energie, iar autoritățile locale pot interveni financiar.

Consiliile locale pot oferi energie din comunități energetice sau pot achita facturile pentru a preveni deconectările.

Când vor intra în vigoare noile reguli

După adoptarea ordonanței, ANRE va avea la dispoziție câteva luni pentru a elabora legislația secundară.

„În concluzie, sunt foarte multe modificări (pe care le aduce acest proiect de OUG – n.r.) care reechilibrează responsabilitățile între stakeholderii pieței de energie și responsabilizează cel mai mult ANRE-ul să fie mai activ decât până acum în monitorizare și penalizări – mingea e la ei pentru următoarele 6 luni în care trebuie să pregătească terenul”, a conchis reprezentantul organizației nonguvernamentale.