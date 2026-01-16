B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Schimbări pentru pasageri! Ce obiect a fost interzis la bordul avioanelor

Schimbări pentru pasageri! Ce obiect a fost interzis la bordul avioanelor

Selen Osmanoglu
16 ian. 2026, 13:39
Schimbări pentru pasageri! Ce obiect a fost interzis la bordul avioanelor
Cuprins
  1. Bateriile externe nu mai pot fi folosite în aer
  2. Transportul bateriilor externe, permis doar în bagajul de mână
  3. Regula se aplică tuturor companiilor Lufthansa Group
  4. Tendința se extinde la nivel global
  5. Sfaturi pentru pasageri

Începând cu 15 ianuarie 2026, pasagerii companiilor Lufthansa Group nu vor mai putea folosi bateriile externe pe durata zborului. Măsura se aplică tuturor zborurilor și are scop de siguranță, pentru a reduce riscurile asociate cu bateriile pe bază de litiu.

Bateriile externe nu mai pot fi folosite în aer

Noile reguli interzic complet utilizarea bateriilor externe în timpul zborului, chiar dacă aeronava are prize sau porturi USB la scaun, conform știripesurse.ro.

Telefoanele, tabletele și laptopurile nu vor mai putea fi încărcate de la bateriile externe, care trebuie să rămână nefolosite pe toată durata călătoriei.

Transportul bateriilor externe, permis doar în bagajul de mână

Dispozitivele pot fi transportate în bagajul de mână, dar cu restricții stricte: bateriile externe cu o capacitate de până la 100 watt-oră sunt permise fără aprobare suplimentară, iar cele mai puternice necesită acordul companiei aeriene. Transportul lor în bagajul de cală rămâne interzis.

Pasagerii nu mai pot depozita bateriile în compartimentele de deasupra scaunelor. Acestea trebuie ținute în buzunarul scaunului din față, în bagajul de sub scaun sau purtate direct asupra pasagerului. Singurele exceptări sunt dispozitivele medicale care necesită alimentare constantă.

Regula se aplică tuturor companiilor Lufthansa Group

Noile măsuri sunt valabile pentru Lufthansa, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Edelweiss și Air Dolomiti.

Compania susține că interdicția a fost introdusă pentru siguranța pasagerilor, ținând cont de riscurile asociate bateriilor pe bază de litiu.

Tendința se extinde la nivel global

Alte companii aeriene au introdus deja reguli similare. Emirates, în Orientul Mijlociu, a interzis utilizarea bateriilor externe în zbor încă din octombrie 2025.

În Asia-Pacific, Singapore Airlines, Thai Airways, China Airlines și Tigerair Taiwan au adoptat deja reguli similare. În Coreea de Sud, Korean Air cere ca bateriile externe să fie ținute la vedere, iar în Australia, Qantas a interzis folosirea acestora la bord din decembrie 2025.

Sfaturi pentru pasageri

Companiile aeriene recomandă verificarea regulilor înainte de zbor, pe site-urile oficiale. Pentru a evita problemele, pasagerii trebuie să-și încarce complet dispozitivele înainte de plecare.

În aeronavele dotate cu prize sau porturi USB, acestea pot fi folosite pentru încărcarea directă a telefoanelor, tabletelor sau laptopurilor.

Tags:
Citește și...
Turcii au uitat să ne dea blindatele pentru care am plătit. Ministerul Apărării a cerut despăgubiri de zeci de milioane de euro (VIDEO)
Eveniment
Turcii au uitat să ne dea blindatele pentru care am plătit. Ministerul Apărării a cerut despăgubiri de zeci de milioane de euro (VIDEO)
Cum a strâns un român 300.000 de euro folosind laptopul mamei sale. Ce făcea când a intrat poliția peste el
Eveniment
Cum a strâns un român 300.000 de euro folosind laptopul mamei sale. Ce făcea când a intrat poliția peste el
Cinci ucraineni, prinși ascunși într-un camion la vama Palanca. Cât au plătit pentru a fugi din țară
Eveniment
Cinci ucraineni, prinși ascunși într-un camion la vama Palanca. Cât au plătit pentru a fugi din țară
Turismul european a înflorit în 2025. România, printre puținele țări pe minus
Eveniment
Turismul european a înflorit în 2025. România, printre puținele țări pe minus
Reacția lui Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR, după ce reforma pensiilor speciale a fost din nou amânată: „Mi se pare justificată”
Eveniment
Reacția lui Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR, după ce reforma pensiilor speciale a fost din nou amânată: „Mi se pare justificată”
Tablourile confiscate de la fostul ministru Darius Vâlcov, scoase la licitație. Opere de artă celebre, printre tablouri (FOTO)
Eveniment
Tablourile confiscate de la fostul ministru Darius Vâlcov, scoase la licitație. Opere de artă celebre, printre tablouri (FOTO)
Top 5 sloturi EGT
Eveniment
Top 5 sloturi EGT
Adrian Băzăvan, motociclistul care a proiectat „Marş la Moscova” la protestul AUR, sancționat. Ce amendă a primit
Eveniment
Adrian Băzăvan, motociclistul care a proiectat „Marş la Moscova” la protestul AUR, sancționat. Ce amendă a primit
Milionar la 88 de ani, după un clip viral pe TikTok. Povestea emoționantă a unui veteran din SUA care a muncit până la epuizare
Eveniment
Milionar la 88 de ani, după un clip viral pe TikTok. Povestea emoționantă a unui veteran din SUA care a muncit până la epuizare
Românii le vor tot mai mult în casele lor. Cât câștigă bonele asiatice, în 2026, pe lângă cazare și mâncare
Eveniment
Românii le vor tot mai mult în casele lor. Cât câștigă bonele asiatice, în 2026, pe lângă cazare și mâncare
Ultima oră
14:37 - Turcii au uitat să ne dea blindatele pentru care am plătit. Ministerul Apărării a cerut despăgubiri de zeci de milioane de euro (VIDEO)
14:35 - Cum a strâns un român 300.000 de euro folosind laptopul mamei sale. Ce făcea când a intrat poliția peste el
14:21 - Cinci ucraineni, prinși ascunși într-un camion la vama Palanca. Cât au plătit pentru a fugi din țară
14:18 - Turismul european a înflorit în 2025. România, printre puținele țări pe minus
14:00 - Impozitele lui Ilie Bolojan la Oradea: Cât are de plătit pentru un apartament și un Mercedes A-Klasse din 2017
13:36 - Reacția lui Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR, după ce reforma pensiilor speciale a fost din nou amânată: „Mi se pare justificată”
13:32 - Monica Tatoiu, în șoc după ce și-a verificat impozitul. Greșeala care i-a dat totul peste cap: „În total aș avea de plată acum vreo 15.000 lei”
13:24 - Tablourile confiscate de la fostul ministru Darius Vâlcov, scoase la licitație. Opere de artă celebre, printre tablouri (FOTO)
13:22 - Top 5 sloturi EGT
13:05 - Adrian Băzăvan, motociclistul care a proiectat „Marş la Moscova” la protestul AUR, sancționat. Ce amendă a primit