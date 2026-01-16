Începând cu 15 ianuarie 2026, pasagerii companiilor Lufthansa Group nu vor mai putea folosi bateriile externe pe durata zborului. Măsura se aplică tuturor zborurilor și are scop de siguranță, pentru a reduce riscurile asociate cu bateriile pe bază de .

Bateriile externe nu mai pot fi folosite în aer

Noile reguli interzic complet utilizarea bateriilor externe în timpul zborului, chiar dacă aeronava are prize sau porturi USB la scaun, conform știripesurse.ro.

Telefoanele, tabletele și laptopurile nu vor mai putea fi încărcate de la bateriile externe, care trebuie să rămână nefolosite pe toată durata călătoriei.

Transportul bateriilor externe, permis doar în bagajul de mână

Dispozitivele pot fi transportate în bagajul de mână, dar cu restricții stricte: bateriile externe cu o capacitate de până la 100 watt-oră sunt permise fără aprobare suplimentară, iar cele mai puternice necesită acordul companiei aeriene. Transportul lor în bagajul de cală rămâne interzis.

Pasagerii nu mai pot depozita bateriile în compartimentele de deasupra scaunelor. Acestea trebuie ținute în buzunarul scaunului din față, în bagajul de sub scaun sau purtate direct asupra pasagerului. Singurele exceptări sunt dispozitivele medicale care necesită alimentare constantă.

Regula se aplică tuturor companiilor Lufthansa Group

Noile măsuri sunt valabile pentru Lufthansa, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Edelweiss și Air Dolomiti.

Compania susține că interdicția a fost introdusă pentru siguranța pasagerilor, ținând cont de riscurile asociate bateriilor pe bază de litiu.

Tendința se extinde la nivel global

Alte companii aeriene au introdus deja reguli similare. Emirates, în Orientul Mijlociu, a interzis utilizarea bateriilor externe în zbor încă din octombrie 2025.

În Asia-Pacific, Singapore Airlines, Thai Airways, China Airlines și Tigerair Taiwan au adoptat deja reguli similare. În Coreea de Sud, Korean Air cere ca bateriile externe să fie ținute la vedere, iar în Australia, Qantas a interzis folosirea acestora la bord din decembrie 2025.

Sfaturi pentru pasageri

Companiile aeriene recomandă verificarea regulilor înainte de zbor, pe site-urile oficiale. Pentru a evita problemele, pasagerii trebuie să-și încarce complet dispozitivele înainte de plecare.

În aeronavele dotate cu prize sau porturi USB, acestea pot fi folosite pentru încărcarea directă a telefoanelor, tabletelor sau laptopurilor.