De multe ori, după o seară în care este în centrul mesei, rămân câteva felii pentru a doua zi. Mulți oameni se întreabă dacă aceasta mai este sigură pentru consum după ce a stat în frigider peste noapte. Întrebarea este firească, mai ales când vine vorba despre alimente gătite. Vestea bună este că pizza poate fi consumată fără probleme chiar și după 24 de ore.

Potrivit informațiilor publicate de , totul depinde de modul în care a fost păstrată. Dacă a fost depozitată corect în frigider, într-un recipient închis sau bine acoperită, feliile rămase pot fi mâncate în siguranță și a doua zi.

Cât timp poate fi păstrată pizza în frigider fără să devină periculoasă

În multe case, pizza rămasă de la cină ajunge să fie consumată a doua zi, fie la prânz, fie chiar la micul dejun. Deși mulți oameni au dubii, specialiștii spun că acest lucru este, în general, sigur. Conform regulilor de siguranță alimentară, pizza poate fi păstrată în frigider aproximativ 3–4 zile fără să devină periculoasă pentru consum.

Important este însă ca aceasta să fie depozitată corect și pusă la rece la scurt timp după ce a fost gătită sau livrată. Temperaturile scăzute din frigider încetinesc dezvoltarea și ajută la menținerea alimentelor într-o stare sigură. Astfel, feliile de pizza păstrate peste noapte pot fi, de cele mai multe ori, consumate fără probleme și a doua zi.

Care este cea mai ușoară rețetă de pizza pe care o poți face acasă

Dacă vrei o pizza rapidă și fără complicații, există o variantă extrem de simplă pe care . Ai nevoie doar de câteva ingrediente de bază, precum o lipie sau o felie de pâine mai groasă, sos de roșii și cașcaval ori mozzarella. Peste acestea poți adăuga toppinguri la alegere, cum ar fi șuncă, ciuperci sau măsline.

Unge baza cu sos de roșii, apoi adaugă brânza rasă și ingredientele preferate. Pune totul în cuptorul preîncălzit și lasă pizza aproximativ 10–12 minute. În scurt timp vei avea o pizza crocantă și gustoasă, perfectă pentru o masă rapidă. Este soluția ideală atunci când ai poftă de pizza, dar nu vrei să petreci mult timp în bucătărie.