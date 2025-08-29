B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sindicaliștii din poliție amenință Guvernul cu proteste mai dure decât în ianuarie, pe fondul discuțiilor despre pensiile militare/ FSNPPC: „Bătaia de joc la adresa pensiilor militare și a salariilor noastre trebuie să înceteze!”

Sindicaliștii din poliție amenință Guvernul cu proteste mai dure decât în ianuarie, pe fondul discuțiilor despre pensiile militare/ FSNPPC: „Bătaia de joc la adresa pensiilor militare și a salariilor noastre trebuie să înceteze!”

Răzvan Adrian
29 aug. 2025, 18:58
Sindicaliștii din poliție amenință Guvernul cu proteste mai dure decât în ianuarie, pe fondul discuțiilor despre pensiile militare/ FSNPPC: „Bătaia de joc la adresa pensiilor militare și a salariilor noastre trebuie să înceteze!”
Sursa Foto: Facebook/ DGPMB

Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual (FSNPPC) avertizează Guvernul că este pregătită să declanșeze noi proteste, chiar mai dure decât cele din ianuarie 2025, dacă vor fi adoptate măsuri care afectează pensiile militare și drepturile polițiștilor, informează Știrile Pro TV.

Reacția vine după ce lideri ai coaliției de guvernare au lăsat să se înțeleagă că și pensiile speciale din Ministerul Afacerilor Interne și alte structuri din sistemul de apărare ar putea fi vizate de „corecții”.

Sindicaliștii consideră aceste declarații un semnal de alarmă și o dovadă de lipsă de predictibilitate în salarizare și pensionare.

Cuprins:

  • Criticile aduse la adresa Guvernului și a Pachetului legislativ II
  • FSNPPC: „Nu vom sta cu mâinile în sân”

Criticile aduse la adresa Guvernului și a Pachetului legislativ II

FSNPPC amintește că pensiile militare au fost deja afectate prin modificările aduse Legii 223/2015 și prin aplicarea jalonului PNRR prin Legea 282/2023. Mai mult, proiectul de Lege 559/2024 privind actualizarea pensiilor militare a fost respins de CCR.

Sindicaliștii reclamă că pensiile au fost indexate în 2025 și că, de la 1 august, s-a aplicat o contribuție CASS de 10% pentru veniturile de peste 3.000 de lei, ceea ce este considerat „umilitor” pentru rezerviști.

Comunicatul transmis de aceștia atrage atenția și asupra riscurilor pentru sistemul de ordine publică. De la lipsa unei motivații pentru personalul în activitate, creșterea deficitului de personal, scăderea activității școlilor de profil până la descurajarea tinerilor care vor să urmeze cariera din domeniul respectiv.

FSNPPC: „Nu vom sta cu mâinile în sân”

Sindicatul a avertizat că dacă Guvernul nu stabilește un dialog corect și dacă se grăbește cu promovarea „Pachetului II” de reforme legislative, vor exista reacții dure și proteste din partea angajaților MAI.

„Vom adopta măsurile de protest permise de Constituție și de lege, similare și chiar mai dure decât cele din ianuarie 2025, pentru a apăra toate drepturile și interesele polițiștilor, personalului contractual, pensionarilor militari și ale întregii familii ocupaționale Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională”, a transmis Biroul Executiv al FSNPPC, în urma comunicatului de presă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie! Ar putea fi momentul pentru o împăcare cu tatăl său, Regele Charles. Ce spune familia regală
Eveniment
Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie! Ar putea fi momentul pentru o împăcare cu tatăl său, Regele Charles. Ce spune familia regală
ANAT avertizează că turiștii sunt expuși la pierderi majore. Lipsa fondurilor de garantare lasă industria vulnerabilă
Eveniment
ANAT avertizează că turiștii sunt expuși la pierderi majore. Lipsa fondurilor de garantare lasă industria vulnerabilă
Ministerul Muncii a anunțat fuziunea a două agenții pentru sprijinirea victimelor violenței și traficului de persoane
Eveniment
Ministerul Muncii a anunțat fuziunea a două agenții pentru sprijinirea victimelor violenței și traficului de persoane
Nivelul de compensare a medicamentelor rămâne sub control. CNAS respinge scenariile privind costuri suplimentare ale medicamentelor
Eveniment
Nivelul de compensare a medicamentelor rămâne sub control. CNAS respinge scenariile privind costuri suplimentare ale medicamentelor
Parlamentar AUR: „O treime din firmele românești ar da faliment dacă muncitorii străini ar pleca”
Eveniment
Parlamentar AUR: „O treime din firmele românești ar da faliment dacă muncitorii străini ar pleca”
Ce a făcut David Popovici într-un restaurant din Sibiu. Angajații au fost uluiți total
Eveniment
Ce a făcut David Popovici într-un restaurant din Sibiu. Angajații au fost uluiți total
Greșeala pe care o fac românii când își organizează congelatorul. Ce alimente nu trebuie să depozităm în acesta, potrivit specialiștilor
Eveniment
Greșeala pe care o fac românii când își organizează congelatorul. Ce alimente nu trebuie să depozităm în acesta, potrivit specialiștilor
Oana Țoiu condamnă bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei. Ministrul de externe cere mai multă presiune financiară împotriva Kremlinului
Politică
Oana Țoiu condamnă bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei. Ministrul de externe cere mai multă presiune financiară împotriva Kremlinului
Cât a ajuns să coste o uniformă școlară în 2025 / Prețurile au explodat înainte de începerea noului an școlar
Eveniment
Cât a ajuns să coste o uniformă școlară în 2025 / Prețurile au explodat înainte de începerea noului an școlar
Turiști străini, îngroziți de o ursoaică și trei pui, în zona Pietrele lui Solomon. Jandarmii au folosit petarde militare
Eveniment
Turiști străini, îngroziți de o ursoaică și trei pui, în zona Pietrele lui Solomon. Jandarmii au folosit petarde militare
Ultima oră
20:30 - Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie! Ar putea fi momentul pentru o împăcare cu tatăl său, Regele Charles. Ce spune familia regală
20:25 - Un bărbat a adunat mărunțiș timp de 45 de ani, apoi s-a dus cu el la bancă. Ce sumă a încasat
19:53 - ANAT avertizează că turiștii sunt expuși la pierderi majore. Lipsa fondurilor de garantare lasă industria vulnerabilă
19:39 - Ilie Bolojan a anunțat că proiectul privind eliminarea posturilor din administrația locală a fost scos de pe ordinea ședinței de Guvern / Au fost adoptate 5 din cele 6 pachete
19:23 - Ministerul Muncii a anunțat fuziunea a două agenții pentru sprijinirea victimelor violenței și traficului de persoane
19:17 - Ilie Bolojan, despre măsurile privind pensiile magistraților: „Nu vor putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu, ceea ce oricum este cea mai mare pensie dintre categoriile profesionale”
18:42 - Ambasadorul rus la București, convocat la MAE, după atacurile Rusiei asupra Ucrainei din apropierea graniței cu România
18:26 - Nivelul de compensare a medicamentelor rămâne sub control. CNAS respinge scenariile privind costuri suplimentare ale medicamentelor
18:24 - Parlamentar AUR: „O treime din firmele românești ar da faliment dacă muncitorii străini ar pleca”
18:01 - Ce a făcut David Popovici într-un restaurant din Sibiu. Angajații au fost uluiți total