Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual (FSNPPC) avertizează Guvernul că este pregătită să declanșeze noi proteste, chiar mai dure decât cele din ianuarie 2025, dacă vor fi adoptate măsuri care afectează pensiile militare și drepturile polițiștilor, informează .

Reacția vine după ce lideri ai coaliției de guvernare au lăsat să se înțeleagă că și pensiile speciale din Ministerul Afacerilor Interne și alte structuri din sistemul de apărare ar putea fi vizate de „corecții”.

Sindicaliștii consideră aceste declarații un semnal de alarmă și o dovadă de lipsă de predictibilitate în salarizare și pensionare.

Criticile aduse la adresa Guvernului și a Pachetului legislativ II

FSNPPC: „Nu vom sta cu mâinile în sân”

FSNPPC amintește că pensiile militare au fost deja afectate prin modificările aduse Legii 223/2015 și prin aplicarea jalonului PNRR prin Legea 282/2023. Mai mult, proiectul de Lege 559/2024 privind actualizarea pensiilor militare a fost respins de CCR.

Sindicaliștii reclamă că pensiile au fost indexate în 2025 și că, de la 1 august, s-a aplicat o contribuție de 10% pentru veniturile de peste 3.000 de lei, ceea ce este considerat „umilitor” pentru .

Comunicatul transmis de aceștia atrage atenția și asupra riscurilor pentru sistemul de ordine publică. De la lipsa unei motivații pentru personalul în activitate, creșterea deficitului de personal, scăderea activității școlilor de profil până la descurajarea tinerilor care vor să urmeze cariera din domeniul respectiv.

Sindicatul a avertizat că dacă Guvernul nu stabilește un dialog corect și dacă se grăbește cu promovarea „Pachetului II” de reforme legislative, vor exista reacții dure și proteste din partea angajaților MAI.

„Vom adopta măsurile de protest permise de Constituție și de lege, similare și chiar mai dure decât cele din ianuarie 2025, pentru a apăra toate drepturile și interesele polițiștilor, personalului contractual, pensionarilor militari și ale întregii familii ocupaționale Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională”, a transmis Biroul Executiv al FSNPPC, în urma .