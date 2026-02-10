B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Sistemul 112 intră într-o nouă etapă tehnologică în România. Cum se schimbă modul de preluare a apelurilor

Sistemul 112 intră într-o nouă etapă tehnologică în România. Cum se schimbă modul de preluare a apelurilor

Iulia Petcu
10 feb. 2026, 20:40
Sistemul 112 intră într-o nouă etapă tehnologică în România. Cum se schimbă modul de preluare a apelurilor
Foto simbol: Facebook @ SMURD
Cuprins
  1. Ce înseamnă tranziția României către Next Generation 112
  2. Cum schimbă noua arhitectură modul de preluare a apelurilor
  3. Cum pot persoanele cu deficiențe de auz să apeleze serviciile de urgență

Serviciul de Telecomunicații Speciale a anunțat lansarea unui nou sistem de localizare a apelurilor la 112, bazat pe o arhitectură tehnologică modernă. Totodată, autoritățile au prezentat soluții alternative de comunicare pentru persoanele cu deficiențe de auz, integrate în sistemul național de urgență.

Ce înseamnă tranziția României către Next Generation 112

Reprezentanții STS au explicat că serviciul de urgență 112 a trecut la Next Generation 112, un sistem construit pe o arhitectură integrată, capabilă să gestioneze apelurile mai eficient. Potrivit purtătorului de cuvânt al STS, această schimbare aliniază România la standardele europene deja implementate de alte state.

„În România, serviciul 112 a reușit tranziția către Next Generation 112, care ne plasează în topul țărilor europene care au reușit să facă un astfel de demers”, a afirmat colonelul Cătălin Chirca. Oficialul a subliniat că noul sistem include, în premieră europeană, o soluție de localizare avansată, cu precizie și rată de succes superioare.

Cum schimbă noua arhitectură modul de preluare a apelurilor

Șeful departamentului 112 din cadrul STS, generalul de brigadă Florin Feticu, a explicat că vechiul sistem se baza pe aproximativ 40 de aplicații informatice distincte. În acea configurație, apelurile de urgență erau direcționate exclusiv către operatorii din județul de proveniență.

Prin noua arhitectură, această limitare a fost eliminată, iar apelurile pot fi preluate de orice operator disponibil la nivel național. „Cum a fost în arhitectura veche, cea cu 40 de sisteme informatice, doar către operatorii din acel județ, prin noua arhitectură, orice operator este disponibil”, a declarat Florin Feticu, potrivit Capital.

STS a anunțat că, în prezent, sunt implementate cinci metode distincte de localizare a apelurilor la 112. Două dintre acestea folosesc rețelele mobile, iar alte trei funcționează direct la nivelul telefonului apelantului. Florin Feticu a precizat că acuratețea localizării a crescut semnificativ și nu mai depinde de nivelul semnalului. „Atâta timp cât s-a putut realiza apelul la 112, (localizarea – n.r.) nu mai este dependentă de un anumit nivel de semnal, este funcțională pentru tehnologia 2G, 4G, 5G, este independentă de tehnologia folosită de rețeaua operatorilor”, a explicat acesta.

Cum pot persoanele cu deficiențe de auz să apeleze serviciile de urgență

O altă noutate prezentată de STS este introducerea unei aplicații dedicate persoanelor cu deficiențe de auz. Sistemul permite trecerea de la apelul exclusiv vocal la comunicații de urgență care pot include video, mesaje text sau transmiterea de fișiere.

„Vorbim de o trecere de la apel de urgență voce la comunicații de urgență care pot fi audio, voce, video sau de tip text sau transmiterea de fișiere”, a arătat Feticu. Apelul video este testat, momentan, în București și Ilfov, urmând să fie extins la nivel național.

