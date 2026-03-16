B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în prima zi de dezbateri pe bugetul României. Hackerii au atacat în lanț instituții din România

Adrian A
16 mart. 2026, 17:14
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum a arătat atacul hackerilor asupra site-ului Camerei Deputaților
  2. ANAF, ținta hackerilor pro-iranieni

Site-ul Camerei Deputaților a fost atacat de hackeri chiar în prima zi a dezbaterii bugetului României. Site-ul instituției a întâmpinat primele dificultăți de accesare în jurul orei 10:30, iar problema a persitat ore întregi. 

Cum a arătat atacul hackerilor asupra site-ului Camerei Deputaților

Reprezentanții Camerei au recunoscut că este vorba despre un atac cibernetic, dar nu pot spune, deocamdată, de unde ar veni acesta. Potrivit specialiștilor, este vorba cel mai probabil despre un atac de tip DDoS, care e menit să blocheze funcționarea site-ului prin trimiterea unui număr foarte mare de accesări în așa fel încât serverele site-ului să nu mai poată să facă față la a redirecționa răspunsuri către utilizatorii reali.

„Suntem atacați. Nu știm de unde s-a făcut atacul, suntem în verificări, nu avem alte informații. N-aș putea să spun cu exactitate din ce loc vine, să zic că s-a făcut dintr-un loc, dar să fie din alt loc. De obicei când e bugetul, cam tot timpul pe noi ne atacă, pentru că aici se țin dezbaterile. În sala de la plen se ține ședința, în sălile de comisii se țin ședințele reunite, de aceea, în astfel de situații suntem, de obicei, atacați.”, a spus un angajat al Camerei Deputaților pentru jurnaliștii de la Fanatik.

ANAF, ținta hackerilor pro-iranieni

Și ANAF a fost, recent, ținta unui atac cibernetic. Atacul, care a avit loc săptămâna trecută, a fost revendicat de un grup de hackeri cu legături cu Iranul, cunoscut sub numele de Echipa 313 – Rezistența Cibernetică Islamică.

Potrivit declarațiilor publicate de grup, site-ul ANAF a fost atacat ca reacție la răspunsul președintelui României, Nicușor Dan, privind aprobarea folosirii unor echipamente militare americane în România pentru eventuale operațiuni în Orientul Mijlociu.

De un atac al hackerilor a avut parte și Ministerul de Externe. Aici au fost țintite platformele eViza și eConsulat.

„Echipamentele de protecţie, împreună cu specialiştii MAE, au acţionat prompt şi au reuşit să reducă semnificativ impactul atacului. În prezent, toate sistemele digitale ale MAE funcţionează normal.”, a precizat MAE, pe 14 martie.

Tags:
Citește și...
Un bărbat a fost prins beat de trei ori în patru ore. A început pe bicicletă și a continuat la volan
Eveniment
Un bărbat a fost prins beat de trei ori în patru ore. A început pe bicicletă și a continuat la volan
Răsturnare de situație în cazul fiicei lui Victor Ponta. Dovada foto că Irina apărea pe lista zborului de repatriere (FOTO, VIDEO)
Eveniment
Răsturnare de situație în cazul fiicei lui Victor Ponta. Dovada foto că Irina apărea pe lista zborului de repatriere (FOTO, VIDEO)
Vești bune pentru pensionari. Se dă un ajutor înainte de Paște. Ce acte sunt necesare și de unde se ridică tichetele
Eveniment
Vești bune pentru pensionari. Se dă un ajutor înainte de Paște. Ce acte sunt necesare și de unde se ridică tichetele
Bihor: Un bărbat de 69 de ani găsit carbonizat și peste 120 de hectare distruse de incendiile de vegetație
Eveniment
Bihor: Un bărbat de 69 de ani găsit carbonizat și peste 120 de hectare distruse de incendiile de vegetație
Minerii din Gorj ies din nou în stradă din cauza concedierilor. Ce se întâmplă cu angajații Complexului Energetic Oltenia (VIDEO)
Eveniment
Minerii din Gorj ies din nou în stradă din cauza concedierilor. Ce se întâmplă cu angajații Complexului Energetic Oltenia (VIDEO)
De ce epilarea definitivă cu laser va fi investiția de top în beauty pentru 2026
Eveniment
De ce epilarea definitivă cu laser va fi investiția de top în beauty pentru 2026
Traian Băsescu trage un semnal de alarmă. „Dar dacă suntem atacați, știu românii ce au de făcut?” Ce ar trebui să facă statul și nu face
Eveniment
Traian Băsescu trage un semnal de alarmă. „Dar dacă suntem atacați, știu românii ce au de făcut?” Ce ar trebui să facă statul și nu face
Dosar penal penal pentru „like-uri” online. O minoră și tatăl ei sunt anchetați pentru infracțiuni la legislația rutieră
Eveniment
Dosar penal penal pentru „like-uri” online. O minoră și tatăl ei sunt anchetați pentru infracțiuni la legislația rutieră
Viorel Cerbu poate prelua conducerea DNA. Candidatul a primit aviz pozitiv din partea CSM. Alex Florenţa şi Marius Voineag rămân la baraj
Eveniment
Viorel Cerbu poate prelua conducerea DNA. Candidatul a primit aviz pozitiv din partea CSM. Alex Florenţa şi Marius Voineag rămân la baraj
Reduceri la plata impozitelor pentru persoanele cu dizabilități și pentru proprietarii locuințelor mai vechi de 50 și de 100 de ani
Eveniment
Reduceri la plata impozitelor pentru persoanele cu dizabilități și pentru proprietarii locuințelor mai vechi de 50 și de 100 de ani
Ultima oră
19:53 - Procesele în cazurile de infracțiuni sexuale vor fi mai scurte. Senatul a modificat Codul de procedură penală
19:50 - Un bărbat a fost prins beat de trei ori în patru ore. A început pe bicicletă și a continuat la volan
19:44 - Răsturnare de situație în cazul fiicei lui Victor Ponta. Dovada foto că Irina apărea pe lista zborului de repatriere (FOTO, VIDEO)
19:18 - Avertisment BNR asupra unei fraude financiare. Ce metode folosesc escrocii pentru a păcăli românii
19:14 - Care este adevăratul motiv pentru care Andreea Popescu a divorț de campionul mondial la dans. Ce mesaj a transmis vedeta
19:14 - Antrenament de fotbal pentru Cartea Recordurilor. Mii de suporteri s-au jucat cu mingea într-o piață celebră din Ciudad de Mexico
19:08 - Vești bune pentru pensionari. Se dă un ajutor înainte de Paște. Ce acte sunt necesare și de unde se ridică tichetele
18:44 - Răspunsul lui Grindeanu, întrebat dacă Bolojan va fi dat jos înainte de Paște: „Nu eu trebuie să-l iert”
18:37 - Bihor: Un bărbat de 69 de ani găsit carbonizat și peste 120 de hectare distruse de incendiile de vegetație
18:37 - Minerii din Gorj ies din nou în stradă din cauza concedierilor. Ce se întâmplă cu angajații Complexului Energetic Oltenia (VIDEO)