Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în prima zi de dezbateri pe bugetul României. Hackerii au atacat în lanț instituții din România

Site-ul Camerei Deputaților a fost atacat de hackeri chiar în prima zi a dezbaterii bugetului României. Site-ul instituției a întâmpinat primele dificultăți de accesare în jurul orei 10:30, iar problema a persitat ore întregi.

Cum a arătat atacul hackerilor asupra site-ului Camerei Deputaților

Reprezentanții Camerei au recunoscut că este vorba despre un atac cibernetic, dar nu pot spune, deocamdată, de unde ar veni acesta. Potrivit specialiștilor, este vorba cel mai probabil despre un atac de tip DDoS, care e menit să blocheze funcționarea site-ului prin trimiterea unui număr foarte mare de accesări în așa fel încât serverele site-ului să nu mai poată să facă față la a redirecționa răspunsuri către utilizatorii reali.

„Suntem atacați. Nu știm de unde s-a făcut atacul, suntem în verificări, nu avem alte informații. N-aș putea să spun cu exactitate din ce loc vine, să zic că s-a făcut dintr-un loc, dar să fie din alt loc. De obicei când e bugetul, cam tot timpul pe noi ne atacă, pentru că aici se țin dezbaterile. În sala de la plen se ține ședința, în sălile de comisii se țin ședințele reunite, de aceea, în astfel de situații suntem, de obicei, atacați.”, a spus un angajat al Camerei Deputaților pentru jurnaliștii de la .

ANAF, ținta hackerilor pro-iranieni

Și ANAF a fost, recent, ținta unui atac cibernetic. Atacul, care a avit loc săptămâna trecută, a fost revendicat de un grup de hackeri cu legături cu Iranul, cunoscut sub numele de .

Potrivit declarațiilor publicate de grup, site-ul ANAF a fost atacat ca reacție la răspunsul președintelui României, Nicușor Dan, privind aprobarea folosirii unor echipamente militare americane în România pentru eventuale operațiuni în Orientul Mijlociu.

De un atac al hackerilor a avut parte și Ministerul de Externe. Aici au fost țintite platformele eViza și eConsulat.

„Echipamentele de protecţie, împreună cu specialiştii MAE, au acţionat prompt şi au reuşit să reducă semnificativ impactul atacului. În prezent, toate sistemele digitale ale MAE funcţionează normal.”, a precizat MAE, pe 14 martie.