Slogan al teroriștilor Hamas, la o manifestație pro-Palestina din București. Scandarea contestă existența Statului Israel (VIDEO)

O manifestație pro-palestiniană a fost organizată sâmbătă la București, iar participanții au scandat și un slogan care este revendicat de teroriștii Hamas și care neagă existența Statului Israel, potrivit .

Manifestația a fost organizată de pagina de Facebook „ ” și a început pe platoul statuilor de la Universitate, iar apoi a continuat în marș spre Statuia Eroilor Sanitari.

Conform anunțului de pe pagina de Facebook respectivă, organizatorii cer „încetarea imediată și urgentă a bombardamentelor și retragerea armatei israeliene din Fâșia Gaza”, „ridicarea blocadei ilegale asupra Fâșiei Gaza care oprește accesul la lucruri de bază necesare supraviețuirii”, respectiv „abolirea regimului de apartheid și punerea în aplicare a rezoluțiilor ONU”.

Organizatorii susțin că Statul Israel comite un „genocid asupra poporului palestinian”.

La manifestația pro-Palestina din București s-a auzit și un slogan al teroriștilor Hamas

La evenimentul din Capitala României a fost scandat și un slogan care s-a făcut auzit și la manifestațiile pro-Palestina și anti-Israel din alte state europene: „From the river to the sea, Palestina will be free” („De la râu până la mare, Palestina va fi liberă”, în traducere).

explica recent că sloganul este revendicat de organizația teroristă Hamas și contestă existența Statului Israel, în sensul în care sugerează că Palestina ar trebui să se întindă de la Marea Mediterană și până la Iordan, râul care mărginește estul teritoriului israelian.