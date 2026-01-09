B1 Inregistrari!
Amenda uriașă primită de o șoferiță din Alba, după ce a fost prinsă că circula cu cauciucurile de vară

Amenda uriașă primită de o șoferiță din Alba, după ce a fost prinsă că circula cu cauciucurile de vară

B1.ro
09 ian. 2026, 17:04
Amenda uriașă primită de o șoferiță din Alba, după ce a fost prinsă că circula cu cauciucurile de vară
Sursa Foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Unde a fost surprinsă șoferița a cărei mașina avea cauciucuri de vară
  2. Ce sancțiune a primit femeia pentru că nu avea mașina echipată corespunzător pentru iarnă

O șoferiță din Alba Iulia nu va mai omite niciodată să facă schimbul de cauciucuri. Șoferița a fost sancționată dur, după ce a fost prinsă de polițiști că avea echipata mașina cu cauciucuri de vară, deși șoseaua pe care circula era acoperită de zăpadă. Specialiștii recomandă ca schimbul să fie făcut înainte de prima zăpadă, dar măcar acum, în al nouălea ceas, femeia trebuia să dea dovadă de responsabilitate și să-și pregătească autoturismul pentru sezonul rece.

Unde a fost surprinsă șoferița a cărei mașina avea cauciucuri de vară

Șoferița din Alba IUlia, în vârstă de 30 de ani, a fost surprinsă de polițiști pe autostrada A1, la kilometrul 17, pe tronsonul Râmnicu Vâlcea-Deva. Incidentul s-a petrecut joi, iar femeia s-a ales cu o sancțiune pe măsura riscurilor la care s-a expus și la care a expus ceilalți participanți la trafic.

„Ca urmare a controlului efectuat, polițiștii au constatat faptul că autoturismul nu era dotat corespunzător condițiilor meteo, având montate anvelope de vară”, au transmis, vineri, oficialii Poliției Alba.

Ce sancțiune a primit femeia pentru că nu avea mașina echipată corespunzător pentru iarnă

Femeia a fost primit o amendă de peste 1.800 de lei. Pe lângă amendă, autoritățile au hotărât să rețină certificatul de înmatriculare al mașinii. Șoferița a primit, în schimb, o dovadă înlocuitoare a certificatului, dar care nu îi dă dreptul de a circula.

Poliția reamintește, cu această ocazie, că nerespectarea regulilor când vine vorba de dotarea autorutismelor cu anvelope de iarnă, conform O.U.G. nr. 195/2002, se pedepsește atât cu amenzi între 1.822,5 și 4.050 de lei, cât și cu reținerea certificatului de înmatriculare.

Codul galben de ger și vânt puternic a fost prelungit, vineri dimineață, de către Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Mai multe zone din țară sunt vizate de aceste avertizări meteorologice, iar valorile termice vor scădea chiar și până la -18 grade Celsius.

