Un soldat din Buzău este vizat de o decizie fără precedent a justiției. Tribunalul Militar București l-a condamnat la un an de închisoare, după un incident violent petrecut la un meci de fotbal din Liga a IV-a.

De ce este acuzat un soldat din Buzău, vizat de o sentință fără precedent

Incidentul care i-a adus soldatului din Buzău condamnarea fără precedent a avut loc în urmă cu trei ani, în timpul unui meci de fotbal din Liga a IV-a. Un teren s-a transformat într-un câmp de luptă, totul după ce soldatul, membru al unei echipe de fotbal, a fost eliminat de pe teren de unul dintre arbitri. A văzut roșu în fața ochilor, la propriu și la figurat, atunci când centralul i-a comunicat decizia. Acesta din urmă a devenit victima unei avalanșe de pumni și . După încăierare, arbitrul care nici măcar nu împlinise 18 ani, a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Apele nu s-au calmat nici măcar după ce victima a decis întreruperea meciului de fotbal. Doar prezența altor jucători a făcut ca soldatul să nu aibă o nouă izbucnire violentă asupra tânărului, la vestiare, relatează Știrile ProTV.

Ce s-a va întâmplat cu fotbalistul violent, un soldat din Buzău

Cazul a ajuns pe masa procurorilor militari de la Parchetul Militar București. Deși neobișnuit pentru magistrații militari să judece o situație care nu a avut câtuși de puțin de a face cu milităria, ei au decis acuzarea fotbalistului agresiv, militar la o unitate din Buzău, de infracțiunea de loviri și alte violențe.

Judecătorii militari de la au pronunțat și ei sentința după incidentul violent de la meciul de fotbal, astfel că soldatul s-a ales cu un an de închisoare. În plus, are obligația de a face muncă în folosul comunității și de a-i achita tânărului arbitru daune morale.

Însă, pentru că și-a recunoscut vinovăția în timpul procesului și a spus că își regretă gestul, judecătorii au convenit să amâne executarea pedepsei pentru 2 ani de zile.