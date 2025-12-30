B1 Inregistrari!
Eveniment » Un soldat a fost condamnat la închisoare după ce și-a pierdut cumpătul la un meci de fotbal din Liga a IV-a. Ce acuzații i se aduc

Un soldat a fost condamnat la închisoare după ce și-a pierdut cumpătul la un meci de fotbal din Liga a IV-a. Ce acuzații i se aduc

30 dec. 2025, 16:23
Un soldat a fost condamnat la închisoare după ce și-a pierdut cumpătul la un meci de fotbal din Liga a IV-a. Ce acuzații i se aduc
Soldat sursa foto. Facebook
  1. De ce este acuzat un soldat din Buzău, vizat de o sentință fără precedent
  2. Ce s-a va întâmplat cu fotbalistul violent, un soldat din Buzău

Un soldat din Buzău este vizat de o decizie fără precedent a justiției. Tribunalul Militar București l-a condamnat la un an de închisoare, după un incident violent petrecut la un meci de fotbal din Liga a IV-a.

De ce este acuzat un soldat din Buzău, vizat de o sentință fără precedent

Incidentul care i-a adus soldatului din Buzău condamnarea fără precedent a avut loc în urmă cu trei ani, în timpul unui meci de fotbal din Liga a IV-a. Un teren s-a transformat într-un câmp de luptă, totul după ce soldatul, membru al unei echipe de fotbal, a fost eliminat de pe teren de unul dintre arbitri. A văzut roșu în fața ochilor, la propriu și la figurat, atunci când centralul i-a comunicat decizia. Acesta din urmă a devenit victima unei avalanșe de pumni și palme. După încăierare, arbitrul care nici măcar nu împlinise 18 ani, a avut nevoie de 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Apele nu s-au calmat nici măcar după ce victima a decis întreruperea meciului de fotbal. Doar prezența altor jucători a făcut ca soldatul să nu aibă o nouă izbucnire violentă asupra tânărului, la vestiare, relatează Știrile ProTV.

Ce s-a va întâmplat cu fotbalistul violent, un soldat din Buzău

Cazul a ajuns pe masa procurorilor militari de la Parchetul Militar București. Deși neobișnuit pentru magistrații militari să judece o situație care nu a avut câtuși de puțin de a face cu milităria, ei au decis acuzarea fotbalistului agresiv, militar la o unitate din Buzău, de infracțiunea de loviri și alte violențe.

Judecătorii militari de la Tribunalul Militar București au pronunțat și ei sentința după incidentul violent de la meciul de fotbal, astfel că soldatul s-a ales cu un an de închisoare. În plus, are obligația de a face muncă în folosul comunității și de a-i achita tânărului arbitru daune morale.

Însă, pentru că și-a recunoscut vinovăția în timpul procesului și a spus că își regretă gestul, judecătorii au convenit să amâne executarea pedepsei pentru 2 ani de zile.

