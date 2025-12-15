De-a lungul carierei sale, Alina Pușcău a transformat într-un real succes fiecare proiect în care s-a implicat. A defilat pe unele dintre cele mai mari podiumuri, a lucrat pentru branduri cunoscute la nivel internațional, s-a remarcat în producțiile cinematografice, ba chiar a cochetat și cu muzica. Invitată într-un podcast recent, Alina Pușcău a povestit un moment tensionat pe care l-a avut cu Gerard Butler. Se pare că actorul a ieșit cam șifonat după discuția cu românca.

Cum a pedepsit Alina Pușcău lipsa de respect a lui Gerard Butler

Reușitele sale profesionale au atras atenția și asupra vieții ei personale. Românca a fost implicată în relații cu mai multe nume sonore, printre care regizorul Brett Ratner și actorul Vin Diesel. Continuă să trăiască la Los Angeles și să fie prezentă în viața mondenă americană.

Invitată în cadrul unui podcast, Alina Pușcău a povestit un conflict avut cu celebrul Gerard Butler, chiar la o petrecere din cadrul Golden Globes. O remarcă de-ale actorului a deranjat-o pe româncă și a determinat-o pe aceasta să aibă o relație violentă. Conflictul s-a terminat urât pentru Butler, care a încasat mai multe lovituri de la Alina Pușcău.

Ce remarcă făcută de actor a deranjat-o pe Alina Puşcău

Tot conflictul dintre Alina Pușcău și Gerard Butler a început de la o remarcă făcută de . Se pare că acesta i-ar fi reproșat româncei că nu s-a uitat la un film în care el apărea, realizat alături de Jamie Foxx. Butler a insistat, spunând că „toată lumea s-a îndrăgostit de el” după acel rol.

„Eu nu mă uit la filme. Eu nici la filmele lui Leo nu mă uit”, a spus Puşcău, în .

Replica ei l-a luat prin surprinde pe actor, dar acesta nu a încheiat atacul. Butler, consternat de faptul că Alina Pușcău nu văzuse producția în care apărea, ar fi numit-o „idiotă”. În acel moment, românca a renunțat la orice inhibiție și l-ar lovit pe celebrul actor.

„I-am dat o palmă, încă una, şi l-am luat de cravată şi i-am spus: «În viața ta să nu-mi zici mie că sunt idioată!»”, a povestit Alina Puşcău în cadrul podcastului.