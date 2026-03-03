B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Îngrijorări privind elevii blocați în Dubai. Tatăl unuia dintre ei: „Nici nu avem ce face, dacă ne credeți”

Îngrijorări privind elevii blocați în Dubai. Tatăl unuia dintre ei: „Nici nu avem ce face, dacă ne credeți”

Traian Avarvarei
03 mart. 2026, 10:57
Îngrijorări privind elevii blocați în Dubai. Tatăl unuia dintre ei: „Nici nu avem ce face, dacă ne credeți”
Dubai. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Ce spune tatăl unuia dintre elevii aflați în Dubai
  2. Elevii vor primi absențe
  3. Ce spun elevii

Cei 28 de elevi din Vrancea plecați în excursie în Dubai încă sunt acolo deoarece conflictul din regiune nu permite reluarea normală a zborurilor. Părinții lor sunt îngrijorați și se simt neputincioși, căci nu au ce face.

Ce spune tatăl unuia dintre elevii aflați în Dubai

„Nici nu avem ce face, dacă ne credeți, nu avem nicio posibilitate. Adică dacă era un stat mai apropiat ajungeam la ei”, a spus Aurel Botu, primarul localității Tulnici, al cărui copil se află în Dubai.

Copiii au plecat pe 22 februarie și trebuiau să revină în România chiar sâmbătă, ziua în care a început războiul. Excursia este organizată de un centru privat de limbă engleză din Focșani și nu are legătură cu școlile din județ.

„Copiii sunt ok. Într-adevăr, au avut și au fost momente de panică, au avut mesaj de alertă. Toți au mers din camerele lor, au mers către subsol, am înțeles că au zonă, în caz că primesc mesaj să se adune acolo”, a declarat Ion Filimon, primarul din Soveja, pentru Digi24.

Elevii vor primi absențe

Pentru că sunt într-o excursie privată și de luni trebuiau să fie la școală, elevii vor primi absențe.

„De astăzi (n. red – luni) ei ar fi trebuit să revină la cursuri. Având în vedere situația lor, ei primesc absențe, desigur părinții vor face demersurile necesare pentru a li se motiva aceste absențe”, a afirmat Livia Marcu, inspectorul școlar general al ISJ Vrancea.

Ce spun elevii

Însă elevii nu regretă excursia.

Excursia a fost peste așteptările noastre, cu toate că plecarea către casă a fost dată peste cap din cauza acestui conflict politic. Am învățat să fim uniți mereu și să ne respectăm motto-ul cu care am plecat de acasă”, au transmis elevii, într-un mesaj video postat pe Facebook de primarul Ionuț Filimon.

Tags:
Citește și...
Un antrenor de fitness arată cum să ții Postul Paștelui fără înfometare. Micul dejun care îți dă energie toată ziua
Eveniment
Un antrenor de fitness arată cum să ții Postul Paștelui fără înfometare. Micul dejun care îți dă energie toată ziua
Diagnostic șocant la 20 de ani. Cum s-a transformat o durere de stomac ignorată în cancer de colon stadiul 2
Eveniment
Diagnostic șocant la 20 de ani. Cum s-a transformat o durere de stomac ignorată în cancer de colon stadiul 2
Andreea Aniță, tânăra pentru care românii au donat 2,3 milioane de dolari, a murit. Ce se va întâmpla cu banii strânși în numele ei
Eveniment
Andreea Aniță, tânăra pentru care românii au donat 2,3 milioane de dolari, a murit. Ce se va întâmpla cu banii strânși în numele ei
Dacă e marți, e Călin Georgescu la Poliție. Și a decis: nu vrea alegeri anticipate, vrea turul doi înapoi. (VIDEO)
Eveniment
Dacă e marți, e Călin Georgescu la Poliție. Și a decis: nu vrea alegeri anticipate, vrea turul doi înapoi. (VIDEO)
Rețetă de post ca la mănăstire: Preparatul preferat în Postul Paștelui. Cum se prepară
Eveniment
Rețetă de post ca la mănăstire: Preparatul preferat în Postul Paștelui. Cum se prepară
Dragostea pentru animale, transformată într-o afacere. Cât a câștigat un tânăr din Shanghai hrănind pisici
Eveniment
Dragostea pentru animale, transformată într-o afacere. Cât a câștigat un tânăr din Shanghai hrănind pisici
Exercițiul de alarmare, „Miercurea sirenelor”, a fost amânat. Departamentul pentru Situații de Urgență nu vrea să sperie populația. Însă, România are o problemă majoră.
Eveniment
Exercițiul de alarmare, „Miercurea sirenelor”, a fost amânat. Departamentul pentru Situații de Urgență nu vrea să sperie populația. Însă, România are o problemă majoră.
Gradul de alertă a crescut la Baza Deveselu. Ce spun localnicii despre un atac al Iranului (VIDEO EXCLUSIV)
Eveniment
Gradul de alertă a crescut la Baza Deveselu. Ce spun localnicii despre un atac al Iranului (VIDEO EXCLUSIV)
Apar noi informații: Alți peste 30 de elevi și profesori din județul Neamț, blocați în Orientul Mijlociu. În ce zone se află
Eveniment
Apar noi informații: Alți peste 30 de elevi și profesori din județul Neamț, blocați în Orientul Mijlociu. În ce zone se află
Explozie urmată de incendiu în Sectorul 6. O persoană și câinele acesteia au murit
Eveniment
Explozie urmată de incendiu în Sectorul 6. O persoană și câinele acesteia au murit
Ultima oră
12:39 - Un antrenor de fitness arată cum să ții Postul Paștelui fără înfometare. Micul dejun care îți dă energie toată ziua
12:36 - Diagnostic șocant la 20 de ani. Cum s-a transformat o durere de stomac ignorată în cancer de colon stadiul 2
12:28 - Andreea Aniță, tânăra pentru care românii au donat 2,3 milioane de dolari, a murit. Ce se va întâmpla cu banii strânși în numele ei
12:19 - Dacă e marți, e Călin Georgescu la Poliție. Și a decis: nu vrea alegeri anticipate, vrea turul doi înapoi. (VIDEO)
12:02 - Un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan. Lia Olguța Vasilescu: „Aşa cum face domnia sa, nu prea a înţeles ce vrem”. Ce avertisment a lansat
12:00 - Trump, ironizat de o celebritate americană: „Nu-mi vine să cred că bombele noastre sunt acum mai inteligente decât președintele nostru” (VIDEO)
11:43 - Rețetă de post ca la mănăstire: Preparatul preferat în Postul Paștelui. Cum se prepară
11:42 - Dragostea pentru animale, transformată într-o afacere. Cât a câștigat un tânăr din Shanghai hrănind pisici
11:40 - Exercițiul de alarmare, „Miercurea sirenelor”, a fost amânat. Departamentul pentru Situații de Urgență nu vrea să sperie populația. Însă, România are o problemă majoră.
11:22 - Anamaria Prodan: „Bombele sunt doar invenții pentru românașii care vor să fie vedete în satul lor. Acești ‘supraviețuitori ai războiului din Dubai’ trebuie doar să se bucure că au stat gratis câteva zile prin Emirate”