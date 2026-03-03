Cei 28 de elevi din Vrancea plecați în excursie în Dubai încă sunt acolo deoarece conflictul din regiune nu permite reluarea normală a zborurilor. Părinții lor sunt îngrijorați și se simt neputincioși, căci nu au ce face.

Ce spune tatăl unuia dintre elevii aflați în Dubai

„Nici nu avem ce face, dacă ne credeți, nu avem nicio posibilitate. Adică dacă era un stat mai apropiat ajungeam la ei”, a spus Aurel Botu, primarul localității Tulnici, al cărui copil se află în Dubai.

Copiii au plecat pe 22 februarie și trebuiau să revină în România chiar sâmbătă, ziua în care a început războiul. Excursia este organizată de un centru privat de limbă engleză din Focșani și nu are legătură cu școlile din județ.

„Copiii sunt ok. Într-adevăr, au avut și au fost momente de panică, au avut mesaj de alertă. Toți au mers din camerele lor, au mers către subsol, am înțeles că au zonă, în caz că primesc mesaj să se adune acolo”, a declarat Ion Filimon, primarul din Soveja, pentru

Elevii vor primi absențe

Pentru că sunt într-o excursie privată și de luni trebuiau să fie la școală, elevii

„De astăzi (n. red – luni) ei ar fi trebuit să revină la cursuri. Având în vedere situația lor, ei primesc absențe, desigur părinții vor face demersurile necesare pentru a li se motiva aceste absențe”, a afirmat Livia Marcu, inspectorul școlar general al ISJ Vrancea.

Ce spun elevii

Însă excursia.

„ a fost peste așteptările noastre, cu toate că plecarea către casă a fost dată peste cap din cauza acestui conflict politic. Am învățat să fim uniți mereu și să ne respectăm motto-ul cu care am plecat de acasă”, au transmis elevii, într-un mesaj video postat pe Facebook de primarul Ionuț Filimon.