Sondaj: 22% dintre bucureșteni reclamă infrastructura rutieră, 18% traficul aglomerat. Băluță și Ciucu, la egalitate pentru Primăria Capitalei (FOTO)

Un realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde în perioada 22-30 august 2024, pe un eșantion de 1070 de bucureșteni, relevă principalele preocupări ale locuitorilor Capitalei și intențiile de vot pentru alegerile locale și parlamentare din 2025. Marja de eroare este de ±3,2%, la un nivel de încredere de 95%.

Cuprins:

Problemele Capitalei

Intenția de vot pentru Primăria Capitalei

Investițiile prioritare

Intenția de vot pentru Parlament

Problemele Capitalei

Infrastructura rutieră este considerată cea mai mare problemă a Bucureștiului – 22% dintre respondenți.

Urmează aglomerarea în trafic (18%), problemele politicului (9%), poluarea (8%), sănătatea și educația (câte 8%), lipsa locurilor de parcare (6%) și consumul de droguri (5%).

Intenția de vot pentru Primăria Capitalei

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile pentru Primăria București, voturile s-ar împărți astfel:

Daniel Băluță (PSD) – 25%

Ciprian Ciucu (PNL) – 25%

Cătălin Drulă (USR) – 20%

Anca Alexandrescu (independent) – 18%

Vlad Gheorghe (DREPT) – 5%

Ana Ciceală (SENS) – 2%

Octavian Berceanu (independent) – 2%

Alt candidat – 3%

Investițiile prioritare

Întrebați care ar fi cea mai importantă investiție pentru București, bucureștenii au răspuns:

Construirea unui spital nou – 29%

Finalizarea centurii A0 – 18%

Schimbarea conductelor de termoficare – 16%

Construirea de parcări – 11%

Modernizarea străzilor de cartier – 8%

Construirea de creșe – 7%

Intenția de vot pentru Parlament

Dacă ar avea loc acum alegeri parlamentare, bucureștenii ar vota astfel: