Sosul de roșii tradițional italian: ingrediente și tehnici transmise din generație în generație

Selen Osmanoglu
15 dec. 2025, 10:15
Cuprins
  1. Ingrediente de bază și începutul preparării
  2. Ingredientul special: cârnații italieni
  3. Gătirea lentă și dezvoltarea aromelor
  4. Tradiția cinei și servirea preparatului

Prepararea sosului de roșii în stil italian implică un proces atent și ingrediente de calitate, transmis din generație în generație. Procesul include gătirea lentă a sosului, combinarea cu chifteluțe și cârnați italieni iuți, și păstrează aromele autentice specifice bucătăriilor tradiționale italiene.

Ingrediente de bază și începutul preparării

Prepararea sosului începe cu roșii coapte recoltate în luna august. În mod tradițional, se folosesc cel puțin 12 kilograme de roșii, care sunt fierte, decojite și trecute prin sită, scrie Click.

Roșiile sunt apoi amestecate cu usturoi, busuioc, ceapă și ulei de măsline și fierte la foc mic timp de câteva ore. Sosul astfel obținut poate fi păstrat în borcane curate pentru consumul ulterior pe parcursul iernii.

Ingredientul special: cârnații italieni

Pentru preparatele de duminică, sosul de roșii poate fi combinat cu chifteluțe și cârnați italieni iuți. Cârnații conțin un amestec de carne de porc și condimente, precum semințe de fenicul, fulgi de ardei iute și usturoi. Aceștia sunt adăugați întregi în sos, cu mici perforații realizate cu furculița, pentru a elibera treptat aromele.

Chifteluțele sunt realizate dintr-un amestec de carne de vită, porc și vițel, pâine înmuiată în lapte, parmezan, usturoi, condimente italiene, două ouă, sare și piper. Fiecare chifteluță are aproximativ 5 cm diametru și este rumenită rapid pe fiecare parte înainte de a fi adăugată în sos împreună cu cârnații.

Gătirea lentă și dezvoltarea aromelor

Sosul, împreună cu chifteluțele și cârnații, se fierbe timp de trei până la patru ore, amestecând ocazional.

Această metodă permite aromelor să se dezvolte complet și conferă carnea o textură consistentă, absorbind gustul sosului.

Tradiția cinei și servirea preparatului

Preparatele sunt servite de obicei fără paste, deoarece sosul și chifteluțele sunt suficiente pentru o masă consistentă.

Se recomandă pâine italiană prăjită cu unt și usturoi și salată verde cu dressing balsamic. Cârnații rămași pot fi folosiți ulterior pentru sandvișuri cu ardei și ceapă sotate și sos de roșii.

