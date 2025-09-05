B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Soțul Teodorei Marcu, la trei luni de la moartea acesteia: „Încerc să fiu puternic pentru fată”

Soțul Teodorei Marcu, la trei luni de la moartea acesteia: „Încerc să fiu puternic pentru fată”

Selen Osmanoglu
05 sept. 2025, 09:57
Soțul Teodorei Marcu, la trei luni de la moartea acesteia: „Încerc să fiu puternic pentru fată”
Sursa foto: Teodora Marcu / Instagram

Alex Marcu, soțul Teodorei Marcu, a vorbit despre moartea acesteia, la trei luni după atacul din Cosmopolis.

Cuprins

  • Trei luni de la atac
  • „Mă doare să văd în fiecare zi știri la TV, cu cazuri asemănătoare”
  • „Rog să fie singura și unica mea declarație”

Trei luni de la atac

Alex Marcu a mărturisit că lucrează cu 3 psihologi în momentul de față, doi pentru fată și unul pentru el: „Fata merge la terapie. E greu să îi spui unui copil de 3 ani >. Încerc să fiu puternic pentru fată. Trebuie să mergem înainte. Este greu”.

Viața lui și a copilului se desfășoară în momentul de față prin rutină: „Este ceea ce ne ajută și pe mine și pe fată în același timp. Mă concentrez pe fată. Încerc să îmi controlez gândurile, dar este greu”.

„Mă doare să văd în fiecare zi știri la TV, cu cazuri asemănătoare”

„Mă doare să văd în fiecare zi știri la TV, cu cazuri asemănătoare. Nu s-a schimbat nimic din acest punct de vedere. Eu ca și principiu încerc să mă gândesc ca nimic nu moare, nimic nu dispare, totul se transformă. Dar este greu. Încerc să mă ridic”, a mărturisit Alex Marcu, pentru Cancan.

„Legat de Teodora, mă gândesc în fiecare zi, ca și eu poate în locul lui Dumnezeu, dacă aș intra într-o grădină aș alege cel mai frumos trandafir, nicidecum florile ofilite. Nu știm niciodată care este planul lui Dumnezeu. E greu, dar trebuie să acceptăm. Nimeni și nimic nu este mai presus de Dumnezeu. Mergem la biserică. Ne rugăm”, a adăugat el.

„Rog să fie singura și unica mea declarație”

„Mă bazez pe familie, bunici, prieteni, le sunt recunoscător. Le mulțumesc în mod deosebit lor și comunității din Cosmopolis, presei și producătorilor de la Insula Iubirii, care ne-au fost alături. Dar rog să fie singura și unica mea declarație, pentru că nu este deloc ușor pentru noi”, a mărturisit Alex Marcu.

Acesta spune că trebuie să meargă mai departe pentru copil: „Nu există altă variantă”.

„Cel mai greu pentru mine în fiecare zi este nu mai pot împărtăși niciodată cu persoana iubită, Teodora, momentele de fericire pe care le trăiesc în fiecare zi alături de fata noastră”, a adăugat el.

