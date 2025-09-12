Astronomii au descoperit, datorită Telescopului Spațial James Webb (JWST) o , situată la aproximativ 40 de ani-lumină distanță.

Astronomii sunt optimiști cu privire la descoperire

Semnalele de până acum sunt încurajatoare, fiind înclinați să creadă că exoplaneta TRAPPIST-1e ar putea avea o atmosferă. Ei au ajuns la aceste concluzii după ce au analizat indiciile obținute cu ajutorul spectroscopia de tranzit. Aceasta este o metodă științifică bazată pe observarea luminii stelei gazdă care trece prin învelișul gazos al planetei și care lasă urme chimice detectabile.

Astronomii atrag atenția că, momentan, nu se poate vorbi despre o confirmare a faptului că planeta are o atmosferă similară cu cea a Pământului. Totuși, spun ei, acesta este cel mai solid pas făcut până în prezent, în analiza sistemului planetar. Dar, totuși, este o importantă

Mai multe echipe independente de cercetători au descoperit un semnal compatibil cu existența unui înveliș gazos, după ce au analizat mai multe tranzite ale planetei. Oamenii de știință au concluzionat, pe baza datelor obținute, că TRAPPIST-1e nu are o atmosferă cu o concentrație ridicată de hidrogen și metan și nici de dioxid de carbon.

Astronomii au interpretat informațiile obținute în sensul în care sunt șanse sporite pentru o atmosferă secundară, așa cum se numește, în care domină gazele grele precum azotul precum și CO2 și metan. Acesta este un mediu propice dezvoltării vieții, în anumite condiții de presiune și temperatură. Cecetătorii cred că pe o astfel de planetă s-ar putea stabiliza apa lichidă la suprafață.

Oamenii de știință nu exclud o eroare

Chiar dacă sunt optimiști în ceea ce privește descoperirea TRAPPIST-1e, astronomii manifestă o oarecare rezervă. Aceștia nu exclud o eroare deoarece semnalul este încă modest, iar activitatea stelei pitice roșii care se află în apropiere poate introduce un zgomot de bruiaj în măsurători.

Totuși, din datele analizate, cei de la News.mit.edu. sunt de părere că TRAPPIST-1e orbitează în zona locuibilă a stelei sale, acolo unde apa nu ar îngheța și nici nu s-ar evapora complet. Drept care sunt speranțe că ar putea fi favorabilă colonizării spațiale, într-o perioadă de timp.

Pe de altă parte, spre deosebire de sora ei mai apropiată, TRAPPIST-1d, unde astronomii nu au descoperit o atmosferă clară, în cazul TRAPPIST-1e a rezistat mai bine furtunilor solare. Iar acesta este un argument că unele planete stâncoase din jurul stelelor pitice roșii își pot păstra învelișul gazos suficient de mult timp pentru a deveni interesante din punct de vedere biologic.

Planeta are dimensiune și masă comparabile cu ale Pământului, ceea ce o face o candidată ideală pentru testarea ipotezelor despre habitabilitate. Faptul că se află „doar” la 40 de ani-lumină înseamnă că instrumentele actuale și viitoare o pot studia repetat, la mai multe lungimi de undă, până când incertitudinile se reduc.

Astronomii vorbesc despre „al doilea pământ”

Oamenii de știință avertizează că nu putem vorbi încă despre o atmosferă precum cea a Pământului. Este nevoie de mai multe date pentru ca astronomii să-și formeze o opinie clară. Existența norilor, circulația vânturilor și bilanțul energetic global rămân necunoscute. De altfel, aceleași date pot fi uneori explicate prin combinații diferite de gaze. În plus, erupțiile stelare pot modifica sau estompa alte semnale reale.

Cercetătorii au indicii care îi determină să continue cercetările și să încerce observații mai profunde pentru asupra planetei pentru a stabili dacă la suprafața sa există zone temperate, oceane stabile sau cicluri chimice de interes.

Observațiile vor continua

În aceste condiții, JWST va desfășura noi campanii de observare asupra planetei TRAPPIST-1e, astfel încât să restrângă numărul de probabilități. Observațiile la alte lungimi de undă, combinate cu monitorizarea activității stelei, vor clarifica dacă urmele sesizate se repetă identic și confirmă ipotezele de lucru actuale.

În paralel, alte telescoape de la sol vor urmări tranzite suplimentare și variațiile stelare. Scopul urmărit de astronomii care cercetează această planetă este de a separa cât mai bine semnalul planetei de zgomotul de fond.

Cercetătorii au propus două scenarii în cazul TRAPPIST-1e. Primul, optimist, are în vedere situația în care următoarele informații obținute vor confirma că există o atmosferă secundară cu azot dominant și urme de alte gaze. Acest lucru înseamnă că planeta este cea mai promițătoare lume stâncoasă studiată până acum, pentru colonizare.

Într-un scenariu mai prudent, planeta va rămâne un laborator natural esențial care îi va ajuta pe cercetători să înțeleagă cât de des apar atmosferele pe planete de mărimea Pământului din jurul piticelor roșii.