Stațiunile balneare au câștigat tot mai mult teren în sezonul estival ce tocmai a luat sfârșit. Într-o astfel de locație din nordul țării, mai exact din Maramureș, numărul turiștilor din august a fost de aproape două ori mai mare decât cel al localnicilor. Apa sărată și beneficiile pe care le are pentru organism atrage mii de turiști, din întreaga țară.

Cuprins:

Ce spun turiștii care ajung în Ocna Șugatag Cât costă o noapte de cazare și accesul la bazine Ce beneficii are apa sărată din Ocna Șugatag

Ce spun turiștii care ajung în Ocna Șugatag

La poalele munților Gutâi, stațiunea turistică Ocna Șugatag își deschide larg porțile pentru turiștii români și străini deopotrivă. Dacă în prezent este cunoscut pentru apa sărată, cu proprietăți vindecătoare, în trecut, localitatea Ocna Şugatag era un pol important de extragere a sării.

Opt au apărut treptat în zona fostelor ocne de sare, iar din punct de vedere al salinităţii, au reușit să se claseze pe primele locuri în . Mii de turiști au vizitat în luna august stațiunea, numărul lor fiind aproape dublu decât cel al localnicilor.

„Venim pentru tratament, ne dor oasele, suntem pensionari şi e foarte frumos şi curat şi ne place foarte mult”, a mărturisit o turistă.

„Datorită acestui fapt, în luna august, lună maximă din punct de vedere al turiştilor, am avut cel puţin pe sfârşit de săptămână turişti mult mai mulţi decât populaţia rezidentă a Ocnei Şugatag. Turiştii, din estimările noastre, în sfârşiturile de săptămână din luna august au depăşit cu mult 2.500”, a declarat Ioan Oanea, primarul din Ocna Şugatag, pentru .

Cât costă o noapte de cazare și accesul la bazine

În timp ce unii vin doar pentru a descoperi zona, alţii străbat sute de kilometri sau fac zilnic naveta pentru tratament. În zona ștrandului, o noapte de cazare costă 300 de lei, iar accesul la bazine este 45 de lei/adult și 25 de lei/copil.

Ce beneficii are apa sărată din Ocna Șugatag

În localitate sunt peste 50 de unităţi de cazare, fiecare cu propria piscină cu apă sărată. Chiar dacă vara a luat oficial sfârșit, și septembrie se anunță o lună promițătoare pentru hotelieri.

„Comparativ cu anul trecut a crescut cu 50% (n.r. gradul de ocupare). Perioada de august a fost ocupată toată cu o lună înainte şi pe septembrie sunt semne bune”, a spus Anuţa Hotea, administrator pensiune.

Și nu degeaba turiștii vin în număr așa de mare în Ocna Șugatag. Apa sărată din localitate are multiple beneficii terapeutice și este recomandată de către medici pentru tratarea afecțiunilor reumatice, afecțiunilor neurologice periferice sau ale afecțiunilor ginecologice.