B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Stațiunea în care numărul turiștilor l-a depășit pe cel al localnicilor. Care sunt principalele atracții din zonă

Stațiunea în care numărul turiștilor l-a depășit pe cel al localnicilor. Care sunt principalele atracții din zonă

B1.ro
01 sept. 2025, 08:59
Stațiunea în care numărul turiștilor l-a depășit pe cel al localnicilor. Care sunt principalele atracții din zonă
Sursă foto: Captură video Observator

Stațiunile balneare au câștigat tot mai mult teren în sezonul estival ce tocmai a luat sfârșit. Într-o astfel de locație din nordul țării, mai exact din Maramureș, numărul turiștilor din august a fost de aproape două ori mai mare decât cel al localnicilor. Apa sărată și beneficiile pe care le are pentru organism atrage mii de turiști, din întreaga țară.

Cuprins:

  1. Ce spun turiștii care ajung în Ocna Șugatag
  2. Cât costă o noapte de cazare și accesul la bazine
  3. Ce beneficii are apa sărată din Ocna Șugatag

Ce spun turiștii care ajung în Ocna Șugatag

La poalele munților Gutâi, stațiunea turistică Ocna Șugatag își deschide larg porțile pentru turiștii români și străini deopotrivă. Dacă în prezent este cunoscut pentru apa sărată, cu proprietăți vindecătoare, în trecut, localitatea Ocna Şugatag era un pol important de extragere a sării.

Opt lacuri au apărut treptat în zona fostelor ocne de sare, iar din punct de vedere al salinităţii, au reușit să se claseze pe primele locuri în Europa. Mii de turiști au vizitat în luna august stațiunea, numărul lor fiind aproape dublu decât cel al localnicilor.

„Venim pentru tratament, ne dor oasele, suntem pensionari şi e foarte frumos şi curat şi ne place foarte mult”, a mărturisit o turistă.

„Datorită acestui fapt, în luna august, lună maximă din punct de vedere al turiştilor, am avut cel puţin pe sfârşit de săptămână turişti mult mai mulţi decât populaţia rezidentă a Ocnei Şugatag. Turiştii, din estimările noastre, în sfârşiturile de săptămână din luna august au depăşit cu mult 2.500”, a declarat Ioan Oanea, primarul din Ocna Şugatag, pentru Observator News.

Cât costă o noapte de cazare și accesul la bazine

În timp ce unii vin doar pentru a descoperi zona, alţii străbat sute de kilometri sau fac zilnic naveta pentru tratament. În zona ștrandului, o noapte de cazare costă 300 de lei, iar accesul la bazine este 45 de lei/adult și 25 de lei/copil.

Ce beneficii are apa sărată din Ocna Șugatag

În localitate sunt peste 50 de unităţi de cazare, fiecare cu propria piscină cu apă sărată. Chiar dacă vara a luat oficial sfârșit, și septembrie se anunță o lună promițătoare pentru hotelieri.

„Comparativ cu anul trecut a crescut cu 50% (n.r. gradul de ocupare). Perioada de august a fost ocupată toată cu o lună înainte şi pe septembrie sunt semne bune”, a spus  Anuţa Hotea, administrator pensiune.

Și nu degeaba turiștii vin în număr așa de mare în Ocna Șugatag. Apa sărată din localitate are multiple beneficii terapeutice și este recomandată de către medici pentru tratarea afecțiunilor reumatice, afecțiunilor neurologice periferice sau ale afecțiunilor ginecologice.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mai multe plante uitate, cercetate în Vâlcea. Soiul care ajută la tratarea problemelor sistemului nervos
Eveniment
Mai multe plante uitate, cercetate în Vâlcea. Soiul care ajută la tratarea problemelor sistemului nervos
Cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie electrică. Ce trebuie să facă Guvernul pentru a ieftini curentul
Eveniment
Cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie electrică. Ce trebuie să facă Guvernul pentru a ieftini curentul
Accident grav pe DN1. Un șofer a murit, iar o femeie a fost rănită
Eveniment
Accident grav pe DN1. Un șofer a murit, iar o femeie a fost rănită
Explozii urmate de un incendiu devastator la o fabrică din Sebeș. Patru persoane sunt rănite. Focul a fost localizat.UPDATE
Eveniment
Explozii urmate de un incendiu devastator la o fabrică din Sebeș. Patru persoane sunt rănite. Focul a fost localizat.UPDATE
Nepalez, găsit inconștient pe marginea drumului, în Vaslui. Ce i-ar fi produs starea bărbatului
Eveniment
Nepalez, găsit inconștient pe marginea drumului, în Vaslui. Ce i-ar fi produs starea bărbatului
Tânăr din Iași, mort după ce a ieșit la plimbare cu bicicleta. În ce stare a fost găsit de echipajul medical
Eveniment
Tânăr din Iași, mort după ce a ieșit la plimbare cu bicicleta. În ce stare a fost găsit de echipajul medical
Nutriționiștii au explicat de ce ne trezim cu fața umflată de dimineață
Eveniment
Nutriționiștii au explicat de ce ne trezim cu fața umflată de dimineață
Prima zi de toamnă vine cu scumpiri pentru șoferi. Prețul rovinietei pentru autoturisme a crescut
Eveniment
Prima zi de toamnă vine cu scumpiri pentru șoferi. Prețul rovinietei pentru autoturisme a crescut
O femeie a născut la un festival. Ea nu știa că e însărcinată
Eveniment
O femeie a născut la un festival. Ea nu știa că e însărcinată
Rent a car în România: „preț afișat” vs. preț final – cum eviți taxele surpriză
Eveniment
Rent a car în România: „preț afișat” vs. preț final – cum eviți taxele surpriză
Ultima oră
11:12 - Mai multe plante uitate, cercetate în Vâlcea. Soiul care ajută la tratarea problemelor sistemului nervos
10:51 - Cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie electrică. Ce trebuie să facă Guvernul pentru a ieftini curentul
10:43 - Dinald Trump, reacție în urma unor zvonuri despre moartea sa: ”Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”
10:36 - Accident grav pe DN1. Un șofer a murit, iar o femeie a fost rănită
10:23 - Explozii urmate de un incendiu devastator la o fabrică din Sebeș. Patru persoane sunt rănite. Focul a fost localizat.UPDATE
10:12 - FC Barcelona încurcată de echipa lui Andrei Rațiu. Românul a fost integralist
10:10 - Nepalez, găsit inconștient pe marginea drumului, în Vaslui. Ce i-ar fi produs starea bărbatului
10:07 - Cea mai bogată prinţesă a Europei s-a căsătorit la 28 de ani cu un manager de investiții (VIDEO)
10:05 - Cât a primit Angela Rusu de la Traian Băsescu, după ce a cântat la nunta Elenei, fiica acestuia
09:46 - Cristi Chivu, primul eșec pe banca lui Inter. Cum a reacționat tehnicianul român