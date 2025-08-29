Fotbal în Europa League. FCSB și-a aflat adversarele din faza principală

FCSB și-a aflat adversarele cu care se va confrunta în principala fază a competiției Europa League, la . Echipa patronată de Gigi Becali va trebui să înfrunte echipe precum Feyenoord, Fenerbahce, Steaua Roşie sau Bologna.

Cuprins:

Cu cine va juca FCSB în Europa League

Cum a reacționat Becali la aflarea adversarilor

În principală fază competițională a , campioana României va înfrunta două echipe din Elveţia, Young Boys Berna şi FC Basel, şi două fin fosta Iugoslavie, Steaua Roşie şi Dinamo Zagreb. Pe lângă acestea, va juca cu Feyenoord şi Go Ahead Eagles, din Olanda, dar și cu italienii de la Bologna și turcii de la Fenerbahce. Aceștia din urmă tocmai l-au demis pe antrenorul Jose Mourinho.

Conform calendarului competițional, FCSB va juca acasă cu Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys şi Bologna. În deplasare, bucureștenii vor întâlni pe Dinamo Zagreb, Steaua Roşie, FC Basel şi Go Ahead Eagles. Prima etapă este programată pe 24 și 25 septembrie. Urmează alte meciuri pe 2 octombrie, 23 octombrie, 6 noiembrie, 27 noiembrie, 11 decembrie, 22 ianuarie 2026 şi 29 ianuarie 2026.

Meciurile din play-off-ul pentru optimi au fost programate pentru 19 şi 26 februarie 2026. Optimile de finală vor avea loc pe 12 şi pe 19 martie 2026, iar sferturile de finală pe 9 şi 16 aprilie 2026. Semifinalele au fost programate pe 30 aprilie şi 7 mai 2026. Finala se va juca la Istanbul în capitala Turciei, pe 20 mai 2026.

Patronul FCSB-ului, , a avut o intervenție în emisiunea Liga Digi Sport unde a comentat tragerea la sorți pentru faza principală a competiției UEFA Europa League. După aflarea adversarilor, patronul FCSB a declarat că-și dorește Cupa UEFA pentru echipa sa. El a spus cu ce strategie va aborda meciurile.

„E bine. Ca să facem bani din bilete. Îmi doresc Cupa UEFA eu. Prima dată să îi bat pe ăștia slabi și în finală să intru cu ăla puternic să ne dea Dumnezeu putere. Nu voiam cu Mourinho. MM voia cu Fenerbahce. Eu nu voiam cu turcii. Eu zic că sunt echipe pe care le putem bate, pe amândouă (n.r. – Feyenoord și Dinamo Zagreb). (…) Le putem învinge în toate meciurile. Fenerbahce e echipă foarte puternică. O să fie greu cu ei. Acasă, din respect pentru fani, o să jucăm cu echipa cea mai bună. În deplasare nu o să facem așa. Mai întâi trebuie să intrăm pe locul 4-5.”, a declarat Gigi Becali.

În sezonul trecut al competiției, echipa patronată de Gigi Becali a reușit să se califice până în optimile de finală ale competiției.