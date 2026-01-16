B1 Inregistrari!
Turismul european a înflorit în 2025. România, printre puținele țări pe minus

Turismul european a înflorit în 2025. România, printre puținele țări pe minus

Ana Beatrice
16 ian. 2026, 14:18
Turismul european a înflorit în 2025. România, printre puținele țări pe minus
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum s-a împărțit creșterea turismului în UE și ce tipuri de cazare au fost preferate
  2. Ce țări din UE au avut cele mai mari creșteri ale turismului în 2025

Uniunea Europeană a bifat un nou record turistic în 2025. Numărul estimat de nopți petrecute în unități de cazare a urcat până la 3,08 miliarde. Datele provin din cele mai recente statistici publicate de Eurostat.

Față de anul precedent, s-au înregistrat cu 61,5 milioane de nopți mai mult. Această evoluție indică o creștere de aproximativ 2%, semn că interesul pentru călătoriile în UE rămâne ridicat.

Cum s-a împărțit creșterea turismului în UE și ce tipuri de cazare au fost preferate

Motorul principal al creșterii turismului din Uniunea Europeană a fost reprezentat de oaspeții internaționali. Aceștia au petrecut cu 46,1 milioane de nopți mai mult față de anul anterior.

În schimb, turiștii interni au avut un ritm de creștere mai lent, contribuind cu +15,4 milioane de nopți. Chiar și așa, la nivel general, balanța a rămas aproape perfect echilibrată. 49% din nopțile de cazare au fost generate de vizitatori internaționali, iar 51% de cei din interiorul UE.

În privința tipului de cazare ales, hotelurile și unitățile similare s-au menținut în top. Acestea au înregistrat 1,9 miliarde de nopți, reprezentând 63% din total.

Următoarele ca popularitate au fost locuințele de vacanță și unitățile pentru șederi scurte, cu 743 de milioane de nopți, adică 24%. Campingurile au însumat și ele 413 milioane de nopți, reprezentând 13% din total.

Ce țări din UE au avut cele mai mari creșteri ale turismului în 2025

Anul 2025 a venit cu o evoluție pozitivă pentru turismul european. Aproape toate statele UE au raportat mai multe nopți petrecute în unități de cazare comparativ cu 2024.

În fruntea clasamentului s-a aflat Malta, cu o creștere de 10%, urmată de Polonia, cu 7%, și de Letonia, cu 6%. Totuși, au existat și câteva excepții, unde trendul a fost ușor descendent. România a înregistrat o scădere de 1%, iar Irlanda de 2%.

