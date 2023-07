Stenogramele din dosarul „azilele groazei” scot la iveală noi detalii îngrozitoare. Victimele ar fi fost jefuite de apartamente și pensii

Referatul de arestare al procurorilor DIICOT a scos la iveală noi amănunte din dosarul „azilele groazei”, fiind vorba despre o serie de interceptări care subliniază, potrivit , că victimele din căminele pentru bătrâni și persoane cu dizabilități nu numai că erau agresate și batjocorite, dar rămâneau și fără pensii sau apartamente.

Documentele anchetatorilor au indicat că victimele erau exploatate și financiar. S-ar fi făcut retrageri de pe cardurile lor, iar unele dintre ele nici măcar nu știau sub tutela cui se află.

În plus, în unul dintre cazuri, un manager de azil vizează, din nou, obținerea de bani necuvenite din valorificarea unor bunuri imobile „deținute de persoane lipsite de capacitate civilă sau cu diferite probleme psihice, sens în care aceasta face demersuri de a obține calitatea de tutore sau curator în vederea vânzării acestor bunuri”.

Stenograme din dosarul „azilele groazei”

Retregere fonduri victime ATM

MANAGER:. Uite am venit iar să încerc cardul lu asta, deci nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Ia stai acolo să vedem.

ANGAJAT: Hai că stau.

MANAGER: Deci vreau să zic că nu-mi mai arată nici, deci nu mai mi-arată nici soldul. Am scos, dar trebuia să mai aibe niște bani. Uite îi dau interogare sold… nu…

ANGAJAT: Auzi, dar e expirat? Te-ai uitat pe el? Scrie ceva de expirat? Întreb

și eu ca prostul.

MANAGER: Mi-l scoate afară. 09/24.

ANGAJAT: (n.l. se adresează altei persoane: Asta d-aci?)

MANAGER: Ai auzit?

ANGAJAT: Da, am înțeles.

MANAGER: 09/24, deci nu mai îmi dă nici să-mi spună, deci mi-l scoate, să-mi spună câți bani mai are.

ANGAJAT: Am înțeles.

MANAGER Deși la început de lună am putut să fac și nici lu ăsta nu i-a mai intrat banii, lu’ Cristinoiu. Deci cred că a făcut împuțita aia ceva. Ăia, 10 milioane, uite, când nu ai… Integrare sold… Hai să-i dau pe chitanță, să vedem. Uite, tranzacția nu a fost efectuată. Deci nici chitanțe nu-mi dă.

ANGAJAT: Am înțeles. Păi o să-i sun p-ăștia ai ei, să vedem ce zice, dacă a umblat la ceva, că nu mai…

MANAGER: Nu știu. S-o luăm să vii cu ea la bancă? Adică n-am scos decât, mi se pare 1800 sau 1900 de lei. Până la 3000 trebuia să-i mai intre. D-aia zic căăăă…

ANGAJAT: Da, știu ce zici.

Victimă, cel mai probabil dintr-un centru pentru persoane cu dizabilități, care nu înțelege sub tutela cui se află