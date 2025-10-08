Sumele de bani găsite sau portofelele găsite pe stradă trebuie returnate proprietarilor sau poliției care trebuie să facă investigații pentru identificaea acestuia. Cei care nu se conformează riscă să se aleagă cu dosar penal.

Ce se întâmplă cu sumele de bani găsite pe stradă

Cei care găsesc pe stradă o sumă de bani, acte sau un portofel, trebuie să-l predea proprietarului de drept, dacă acesta poate fi găsit. Altfel, lucrurile găsite trebuie predate care va face cercetări pentru identificarea proprietarului de drept. Cei care nu se conformează și opresc lucrurile găsite riscă dosar penal.

Codul penal prevede că cei ce nu returnează sumele de bani sau alte bunuri găsite, în termen de 10 zile, se fac vinovați de infracțiunea numită „însușirea bunului găsit”. Conform Articolului 243 din , această faptă se sancționează cu închisoare de la o lună la trei luni sau amendă penală. se aplică și atunci când bunul ajunge din eroare sau întâmplător în posesia altei persoane decât celei în drept să-l primească.

Cu alte cuvinte, sumele de bani găsite pe stradă trebuie returnate celui care le-a pierdut, dacă poate fi identificat. Sau, altfel, trebuie predate poliției pentru a evita problemele cu legea. Sancțiunea se aplică în funcție de gravitatea faptei, mai exact în funcție de valoarea bunului găsit și nereturnat, de intenție sau de ușurința cu care poate fi identificat proprietarul.

Trebuie spus că persoanele cu antecedente sau care au comis alte fapte similare riscă pedepse și mai grave. Situația se schimbă în cazul în care proprietarul își retrage pretențiile sau dacă îl iartă pe făptuitor.

În ce condiții pot fi păstrate lucrurile găsite

Sumele de bani sau alte pot fi păstrate în anumite situații, după parcurgerea unor pași prevăzuți de lege. Conform Codului Civil, cel care găsește un bun de valoare într-un loc este obligat să-l returneze proprietarului sau poliției. În cazul în care predarea se face către poliție, acest lucru trebuie consemnat într-un proces-verbal.

Legea stabilește că organul de poliţie tebuie să afișeze la sediul său ori pe pagina de internet un anunț privitor la găsirea bunului pierdut, cu menționarea elementelor de descriere ale acestuia.

Dacă bunul sau sumele de bani găsite nu sunt revendicate de proprietar în termen de șase luni, vor fi considerate lucruri fără stăpân. Acestea vor fi înapoiate celui care le-a găsit și care le-a predat pe bază de proces-verbal.

Legea, despre sumele de bani găsite în mijloace de transport sau restaurant

Legea este un pic diferită atunci când vine vorba despre lucrurile sau sumele de bani găsite într-un mijloc de transport, fie că este autobuz, tren, tramvai, taxi etc. sau într-un restaurant într-un spital sau într-o altă asemenea locație publică.

În acest caz, legea prevede că bunul trebuie predat celui care deține un titlu asupra acelui spațiu sau a mijlocului de transport, după caz. Este vorba despre șofer, șeful de tren, managerul restaurantului, directorul spitalului, al magazinului etc.

Și în aceste cazuri, în situațiile în care bunurile găsite nu sunt revendicate de proprietari după șase luni, trebuie predate persoanei care le-a găsit, în baza unui proces-verbal.