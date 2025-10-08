B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sumele de bani găsite pe stradă. Ce prevede legea într-o astfel de situație

Sumele de bani găsite pe stradă. Ce prevede legea într-o astfel de situație

Adrian Teampău
08 oct. 2025, 22:00
Sumele de bani găsite pe stradă. Ce prevede legea într-o astfel de situație
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce se întâmplă cu sumele de bani găsite pe stradă
  2. În ce condiții pot fi păstrate lucrurile găsite
  3. Legea, despre sumele de bani găsite în mijloace de transport sau restaurant

Sumele de bani găsite sau portofelele găsite pe stradă trebuie returnate proprietarilor sau poliției care trebuie să facă investigații pentru identificaea acestuia. Cei care nu se conformează riscă să se aleagă cu dosar penal.

Ce se întâmplă cu sumele de bani găsite pe stradă

Cei care găsesc pe stradă o sumă de bani, acte sau un portofel, trebuie să-l predea proprietarului de drept, dacă acesta poate fi găsit. Altfel, lucrurile găsite trebuie predate poliției care va face cercetări pentru identificarea proprietarului de drept. Cei care nu se conformează și opresc lucrurile găsite riscă dosar penal.

Codul penal prevede că cei ce nu returnează sumele de bani sau alte bunuri găsite, în termen de 10 zile, se fac vinovați de infracțiunea numită „însușirea bunului găsit”. Conform Articolului 243 din legea penală, această faptă se sancționează cu închisoare de la o lună la trei luni sau amendă penală. Pedeapsa se aplică și atunci când bunul ajunge din eroare sau întâmplător în posesia altei persoane decât celei în drept să-l primească.

Cu alte cuvinte, sumele de bani găsite pe stradă trebuie returnate celui care le-a pierdut, dacă poate fi identificat. Sau, altfel, trebuie predate poliției pentru a evita problemele cu legea. Sancțiunea se aplică în funcție de gravitatea faptei, mai exact în funcție de valoarea bunului găsit și nereturnat, de intenție  sau de ușurința cu care poate fi identificat proprietarul.

Trebuie spus că persoanele cu antecedente sau care au comis alte fapte similare riscă pedepse și mai grave. Situația se schimbă în cazul în care proprietarul își retrage pretențiile sau dacă îl iartă pe făptuitor.

În ce condiții pot fi păstrate lucrurile găsite

Sumele de bani sau alte lucruri găsite pe stradă pot fi păstrate în anumite situații, după parcurgerea unor pași prevăzuți de lege. Conform Codului Civil, cel care găsește un bun de valoare într-un loc este obligat să-l returneze proprietarului sau poliției. În cazul în care predarea se face către poliție, acest lucru trebuie consemnat într-un proces-verbal.

Legea stabilește că organul de poliţie tebuie să afișeze la sediul său ori pe pagina de internet un anunț privitor la găsirea bunului pierdut, cu menționarea elementelor de descriere ale acestuia.

Dacă bunul sau sumele de bani găsite nu sunt revendicate de proprietar în termen de șase luni, vor fi considerate lucruri fără stăpân. Acestea vor fi înapoiate celui care le-a găsit și care le-a predat pe bază de proces-verbal.

Legea, despre sumele de bani găsite în mijloace de transport sau restaurant

Legea este un pic diferită atunci când vine vorba despre lucrurile sau sumele de bani găsite într-un mijloc de transport, fie că este autobuz, tren, tramvai, taxi etc. sau într-un restaurant într-un spital sau într-o altă asemenea locație publică.

În acest caz, legea prevede că bunul trebuie predat celui care deține un titlu asupra acelui spațiu sau a mijlocului de transport, după caz. Este vorba despre șofer, șeful de tren, managerul restaurantului, directorul spitalului, al magazinului etc.

Și în aceste cazuri, în situațiile în care bunurile găsite nu sunt revendicate de proprietari după șase luni, trebuie predate persoanei care le-a găsit, în baza unui proces-verbal.

Tags:
Citește și...
Poliția Română, vizată de ironii după „captura record” din Portul Constanța. Miliardul de euro falsificați era recuzită de film
Eveniment
Poliția Română, vizată de ironii după „captura record” din Portul Constanța. Miliardul de euro falsificați era recuzită de film
Black Friday 2025 începe mai devreme în România. Când încep reducerile
Eveniment
Black Friday 2025 începe mai devreme în România. Când încep reducerile
Captură record în Portul Constanța. Răsturnare de situație în cazul banilor falși. Poliția recunoaște că a confiscat recuzită de film. UPDATE
Eveniment
Captură record în Portul Constanța. Răsturnare de situație în cazul banilor falși. Poliția recunoaște că a confiscat recuzită de film. UPDATE
After-school sau bonă? Cât trebuie să plătească părinții pentru siguranța copiilor lor, după școală
Eveniment
After-school sau bonă? Cât trebuie să plătească părinții pentru siguranța copiilor lor, după școală
ASF avertizează asupra unei fraude online. De la ce adrese vin e-mailurile false și cum te poți feri
Economic
ASF avertizează asupra unei fraude online. De la ce adrese vin e-mailurile false și cum te poți feri
Grevă pe aeroporturile internaționale din Roma. Avertizare MAE pentru românii care călătoresc în Italia
Eveniment
Grevă pe aeroporturile internaționale din Roma. Avertizare MAE pentru românii care călătoresc în Italia
Românii au început căutările pentru porcul de Crăciun. Cât a ajuns să costă un kilogram de carne
Eveniment
Românii au început căutările pentru porcul de Crăciun. Cât a ajuns să costă un kilogram de carne
Verificări în toată țara. ANPC a aplicat amenzi record pentru nereguli în magazine și restaurante
Eveniment
Verificări în toată țara. ANPC a aplicat amenzi record pentru nereguli în magazine și restaurante
A fost pusă piatra de temelie a Clinicii de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, un proiect coordonat de către Fundația Metropolis și susținut de Primăria Sectorului 4 (GALERIE FOTO)
Eveniment
A fost pusă piatra de temelie a Clinicii de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, un proiect coordonat de către Fundația Metropolis și susținut de Primăria Sectorului 4 (GALERIE FOTO)
Cum să îți tonifici corpul fără saltea și fără dureri de spate? Iată câteva exerciții eficiente
Eveniment
Cum să îți tonifici corpul fără saltea și fără dureri de spate? Iată câteva exerciții eficiente
Ultima oră
23:02 - Vladimir Putin critică alegerea Comitelului Nobel în ceea ce privește Premiul pentru Pace: „Trump face cu adevărat multe”
22:54 - Pensionarea anticipată în România. Cum afectează cuantumul pensiei și cum îl poți recupera
22:42 - Taylor Swift rupe topurile britanice. Ultimul album al artistei, pe primul loc în Regatul Unit.
22:19 - Gestul cu care Irina Columbeanu a reușit să-și impresioneze tatăl: „Acum am aflat că…”
22:19 - Amenințările lui Trump prăbușesc bursa. Casa Albă declanșează un nou război al tarifelor
22:03 - Poliția Română, vizată de ironii după „captura record” din Portul Constanța. Miliardul de euro falsificați era recuzită de film
21:48 - Black Friday 2025 începe mai devreme în România. Când încep reducerile
21:41 - Alexandru Rogobete promite măsuri după ce o tânără a murit la Constanța, la scurt timp după naștere. „Orice sală de operație trebuie să dispună de un pat ATI”
21:28 - Captură record în Portul Constanța. Răsturnare de situație în cazul banilor falși. Poliția recunoaște că a confiscat recuzită de film. UPDATE
21:01 - Dan Negru, reacție după ce Mircea Cărtărescu nu a câștigat nici în 2025 Premiul Nobel: „Nu e corectă miștocăreala”