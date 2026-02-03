Un adolescent de doar 17 ani, victimă a unui accident rutier, a devenit salvatorul mai multor bolnavi aflați în stare critică. După ce medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași au declarat familia tânărului a fost de acord cu prelevarea de organe.

Ce organe au fost prelevate de la un adolescent de 17 ani

Echipele medicale au lucrat contracronometru pentru a preleva inima, ficatul, rinichii, corneea și țesut os-tendon. Inima a fost transportată imediat cu un elicopter SMURD la Târgu Mureș pentru un transplant urgent. Ficatul și rinichii au rămas la Iași, unde au fost deja transplantați unor pacienți care depindeau de aceste intervenții pentru a supraviețui.

Corneea a ajuns la Clinica de Oftalmologie de la Spitalul „Sf. Spiridon”, iar țesutul osos a fost preluat de o echipă din București. Acesta din urmă va fi folosit la Spitalul Colentina, unde funcționează o bancă specializată de țesuturi.

Cum a reacționat Centrul Regional de Transplant

Potrivit , coordonatorul centrului, dr. Raluca Neagu, a transmis un mesaj emoționant de recunoștință pentru familia îndurerată. Aceasta a subliniat că decizia de a dona organele copilului lor este cel mai înalt gest de altruism. În fața unei dureri de nedescris, părinții au găsit puterea de a se gândi la alți oameni aflați în suferință extremă.

„Dintr-o tragedie personală se poate naște speranță pentru mai multe vieți. Fiecare decizie de a spune da donării transformă durerea în speranță și dăruiește viață acolo unde părea să nu mai existe nicio șansă”, a declarat dr. Raluca Neagu.

Care este importanța donării pentru sistemul medical

Aceasta este a doua prelevare de organe realizată în acest an la Iași. Medicii spun că astfel de momente sunt esențiale, deoarece numărul donatorilor este în continuare foarte mic față de nevoile reale.

Datorită acestui tânăr de 17 ani, mai mulți pacienți au primit marți apelul telefonic pe care îl așteptau de ani de zile. Efortul coordonat al medicilor din mai multe orașe a făcut ca moștenirea adolescentului să trăiască mai departe prin oamenii pe care i-a ajutat.