Un singur ingredient adăugat în omletă poate transforma complet micul dejun. Acesta îmbunătățește digestia și susține sănătatea generală. Nutriționiștii confirmă că avocado este superalimentul perfect pentru masa de dimineață.

Avocado, superalimentul recomandat de specialiști pentru o digestie mai bună

Nutriționiștii explică faptul că alimentele bogate în fibre, vitamine, minerale și antioxidanți pot întări imunitatea și pot reduce , iar avocado se numără printre cele mai eficiente opțiuni.

Avocado este un superaliment ideal pentru micul dejun, iar informația este confirmată de prestigioasa Universitate Johns Hopkins, care notează că „avocado este un superaliment bogat în fibre și nutrienți esențiali, precum potasiul, care contribuie la o digestie sănătoasă”, potrivit The , citat de Adevărul.

Mai mult, specialiștii explică faptul că „este, de asemenea, un aliment cu conținut scăzut de fructoză, așa că este mai puțin probabil să provoace gaze”.

Totuși, experții atrag atenția că avocado „este bogat în grăsimi” și recomandă consumul „cu moderație”, mai ales atunci când este introdus în rețete calorice precum omleta sau toastul cu ouă.

Rețeta virală care face senzație pe TikTok

Rețeta care transformă ouăle într-o masă complet nutritivă a devenit virală pe TikTok datorită simplității și gustului intens. Prepararea este rapidă și accesibilă oricui:

Ouăle se bat bine într-un bol.

Pe o felie de pâine se întinde labneh, un produs lactat tradițional libanez.

Se adaugă felii de avocado, sare, mărar și busuioc.

Amestecul de ouă se gătește la foc mare, amestecând continuu până se încheagă.

Ouăle se așază peste toastul cu avocado.

Pentru un plus de aromă, se pot adăuga mărar suplimentar, fulgi de chilli sau chiar un strop de miere.

De ce merită să încerci această combinație

Combinația dintre ouă, avocado și labneh aduce proteine, grăsimi sănătoase și fibre într-un singur preparat, oferind energie pe termen lung și o digestie mai ușoară. Este o opțiune ideală pentru cei care vor un mic dejun rapid, echilibrat și nutritiv.