Gina Pistol, după ce a slăbit: „Am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp". Cum se menține acum în formă

Gina Pistol, după ce a slăbit: „Am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp”. Cum se menține acum în formă

Selen Osmanoglu
13 nov. 2025, 14:57
Gina Pistol, după ce a slăbit: „Am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp”. Cum se menține acum în formă
Sursa foto: Instagram - @ginapistol
Cuprins
  1. „Sticla adaugă puțin volum”
  2. „Am ajuns să îmi cunosc corpul”
  3. În curând, 45 de ani

Gina Pistol a reușit să ajungă la forma dorită. Aceasta a slăbit și a ajuns la 53 de kilograme. Prezentatoarea TV a explicat la ce alimente a renunțat pentru a se menține în formă. Iată despre ce este vorba!

„Sticla adaugă puțin volum”

„După cum știți, sticla adaugă puțin volum și ca să arăți foarte bine pe sticlă trebuie să fii foarte slabă. Dar eu nu pot să fiu foarte slabă. E adevărat, am mai slăbit puțin. Eu am 53 de kilograme”, a mărturisit Gina, pentru Viva.

„Am renunțat la alimentele care produc inflamații în corp. Merg la sală. Masa principală din zi este formată din proteine și ceva garnituri pe lângă, salate și legume. Și, încerc să scot din alimentația mea făina albă, zahărul, cam tot ce este alb”, a explicat ea.

„Am ajuns să îmi cunosc corpul”

„Mai am și niște cărți acasă pe care le mai răsfoiesc din când în când legat de nutriție și am ajuns să îmi cunosc corpul. Îmi dau seama exact ce îi face bine și ce nu îi face bine”, a mărturisit Gina Pistol.

Ea a mai adăugat că „tot ce funcționa la 20 de ani, nu mai funcționează la 40”. Cu toate acestea, „cumva ajungi să îți cunoști corpul și să știi când este momentul să spui stop, dar și când este momentul să îți dai liber…”, a mai spus ea.

În curând, 45 de ani

Gina Pistol va ajunge la vârsta de 45 de ani. Aceasta spune că este mulțumită cu viața ei și nu ar schimba nimic.

„Nu aș schimba nimic. Mi-aș dori poate să nu fac 45. Mi-aș dori să fac undeva la 30 de ani. Doar ca să mă bucur cât mai mult de fiica mea, să particip de-a lungul vieții ei, la cât mai multe etape importante din viața ei. Să fiu martoră…”, a spus prezentatoarea TV.

